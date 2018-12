‘Who cares’: Paul MacCartney y Emma Stone contra el bullying

Que Paul MacCarteny ha llegado a su propia madurez musical como artista queda demostrado con su último disco, Egyp Station, estrenado el pasado mes de septiembre. Dentro del álbum encontramos grandes canciones como este Who Cares, cuyo videoclip es un alegato en contra del acoso escolar, protagonizado por Emma Stone.

En la letra del tema queda clara la intención del artista. Con su inconfundible voz, Paul utiliza la frase "who cares about you? I do" ("¿quién se preocupa por ti? Yo lo hago") para animar a las víctimas de bullying a no sentirse solas y a buscar ayuda en sus seres queridos, sin encubrir o esconder la situación.

Esta misma línea de la canción es la que inspira el eslogan de la campaña #WhoCaresIDo, que el propio cantante ha lanzado junto a Creative Visions, una organización si ánimo de lucro. Como el mismo Paul expresaba: "Mi esperanza es que si hay niños que están siendo acosados tal vez escuchando esta canción y mirando este vídeo puedan simplemente pensar que no es tan malo (...) que te puedes enfrentar y tomarla en broma y superar".

En el videoclip nos encontramos con Emma Stone como personaje principal. Ella, junto al cantante, se traslada a una especie de subconsciente donde se encuentran con extraños personajes caracterizados como arlequines, con los que interactúan a través de la mímica y el baile y de las que escapan en las imágenes finales montados en un coche.

El que es el 17º álbum del exintegrante de The Beatles, titulado Egyp Station, fue bien recibido por público y crítica tras su lanzamiento en septiembre de este año 2018. El vídeo de la canción ha sido aplaudido y ya acumula medio millón de visualizaciones en YouTube.