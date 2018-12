14 de 40 La música de 2018 no se entiende sin ninguno de estos tres nombres. Cardi B se ha alzado como la nueva reina del rap, Bad Bunny se ha consagrado como una de las voces más importantes del urbano y J Balvin como el rey indiscutible de la música latina. Los tres alcanzaron el Número 1 en Billboard con I like it, un tema que se mete en tu cabeza y no sale ni aunque quieras. Esta posición no hace más que reforzar algo que ya se venía sabiendo de 2017: el género latino ha llegado para quedarse en todas las listas mundiales y I like it es el trío de ases perfecto. (Alejandro Gómez-Lizarraga, periodista de LOS40.com)