Blanca Suárez: “Mi película favorita era Poli de guardería”

Tiempo después es la última película escrita y dirigida por José Luis Cuerda y es de esos proyectos corales donde hay un gran encuentro de actores. Dos de ellos, Blanca Suárez y Carlos Areces que se pasaron por YU para hablar de ella.

A Blanca le ha tocado estar rodeada de un gran número de cómicos. “Tú te sientes la persona menos graciosa del mundo, quieres estar a la altura, pero nunca jamás”, reconocía. Claro que también aclaraba que, al final, un rodaje no es una carcajada constante.

“Yo tenía allí unos textos jodidísimos, llenos de palabras esdrújulas y me pagaban dinero por hacerlo y no llegas allí, jajajajaja… Llegas allí y ‘uy, me he equivocado, ¿es que no te lo has aprendido? El subnormal este, ya os dije que teníamos que haber contratado al otro’”, relataba Areces.

Su nueva película se sitúa más o menos en 9177. En el mundo sólo queda un edificio representativo en el que está la gente que tiene trabajo, y un poblado, donde están los parados. Un día, uno de los parados tiene la idea de vender limonada, “y esto supone un problema tremendo porque, como parado, se desnaturaliza, el capitalismo se viene abajo”.

Sí, está claro que el argumento no es fácil y a Blanca no le ha costado reconocerlo: “He entendido muchas cosas cuando la he visto porque, al final, te estás adentrando en un universo y en un lenguaje que tiene José Luis Cuerda, que tiene que ver con Amanece que no es poco, que es un poco de la familia, que es un surrealismo, hay señores que vuelan… todo está contado con un lenguaje muy fantástico y hasta que lo ves no encajas todas las piezas en su sitio. Tuve que leerme varias veces el guion”.

Esto de estrenar película hace que los actores entren en una rueda de promoción y entrevistas. Y en una de ellas, Blanca se llevó a Pistacho, su perro y Dani Mateo no quiso pasarlo por alto sin que se lo explicara. “Estoy al nivel de madre de perro loca que se piensa que su perro es increíble, que tampoco hace grandes cosas”. Y cuando le preguntaron si vestía al perro para salir a la calle… “bueno, en invierno, invierno…”, fue su respuesta.

Ver esta publicación en Instagram pista▪s i e s t a Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 20 Dic, 2018 a las 9:11 PST

Y si a ella le tocó hablar del perro, a Carlos Areces, le tocó hablar de Franco. “Lo alucinante no es que ya lo haya encarnado cinco putas veces, que no son pocas, es que el otro día voy por la calle y se me acerca un tío, tímidamente, ‘perdone usted, y no quiero molestar, de verdad que se lo digo con respeto, pero es que se parece usted mucho a Franco’, me dice el tipo. ‘Ah, pues muchas gracias’. ‘No, en serio, vaya usted a la tele o al cine que vale para hacer de esto’, me dijo”, confesó.

También hablaron de las redes sociales. Le informó a Blanca que tiene medio millón de seguidores más que Dulceida. “Al final hay cosas de trabajo que están relacionadas con Instagram y sí, te ocupas, pero si quiero estar un mes encerrada en mi casa, como una ermitaña, sin encender las redes sociales, pues…es una utopía”, reconoció.

Todo lo contrario a su compañero de peli. “He estado toda la vida sin saber lo que la gente opinaba de mí, ¿por qué vamos a cambiar eso tan bonito que hemos construido? ¿Por qué voy a tener que leer ‘gordo, cabrón, no tienes gracia?’. Eso no apetece. Eso díselo a tu puta madre si quieres pero no a mí”, argumentó.

Y luego llegó el momento de jugar y hablar de cine y ahí es cuando cada uno de ellos reconoció cuál era su película de bulto favorita y Blanca confesó que Poli de guardería. Dale al play y entérate de todo.