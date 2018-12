Vacaciones de Navidad, propósitos de año nuevo, tiempo de regalos... es el momento perfecto si te gustaría empezar a tocar algún instrumento. ¿Aún no sabes por cuál decidirte? Es el momento de echar un vistazo a las opciones que te proponemos, la mayoría low cost para que no te dé pereza empezar. Y si tienes amigos melómanos que no se arrancan... es el momento de pedirle a los Reyes un instrumento para ellos.