Aitana: “Soy extrovertida y de lágrima fácil”

Aitana visitó hace unos días el programa LOS40 Global Show para hablarnos de su más reciente lanzamiento, Vas a quedarte, de su paso por Argentina, de su balance de un año de vértigo así como de sus nuevos proyectos.

"Estoy muy contenta, me hace mucha ilusión estar contigo aquí", decía la barcelonesa, recién llegada de Buenos Aires. "Ha sido un largo viaje, pero ha valido muchísimo la pena", cuenta Aitana en esta entrevista con Tony Aguilar. "Llegué al aeropuerto y había gente esperándome; luego en el hotel había más gente esperándome. Yo cada vez que podía me paraba y les preguntaba qué tal estaban".

La artista reflexionaba con Aguilar sobre todo lo que ha pasado estos últimos meses, en los que ha despegado su carrera como solista.

"Es que no hace ni un año de OT, yo salí (de la academia) el 5 de febrero", decía la cantante. "Te cambia la vida tan deprisa que es como... ¿cómo gestiono yo todas estas emociones? Al principio me costó porque eres una persona sin experiencia (y lo sigo siendo, obviamente) y sin mucha madurez, entonces intentas asimilarlo todo poco a poco. Aunque también es bonito no acabar de asimilarlo para vivir siempre ese sueño".

Durante la entrevista, Aitana también comentó el exitazo de Lo Malo ft. Ana Guerra dentro y fuera de nuestro país y nos dejó alguna curiosidad sobre la grabación del vídeo musical de Teléfono (remix) con Lele Pons.

"Ella es una persona súper simpática. Me acuerdo de que viajé a Los Ángeles, sin conocerla, para hacer el videoclip, pero pensé... ya verás tú... porque yo soy una persona muy extrovertida, pero introvertida al principio si no conozco a la persona. Entonces, era como... ¿Cómo voy a hacer un videoclip con alguien que no conozco y tengo que ir de súper amiga sin conocerla? (...) pero menos mal que estaba ella. Yo llevaba un jetlag importante y ella me decía: ¡espabila!".

Tras el éxito de Teléfono, Aitana vive momentos muy dulces con su balada Vas a quedarte, que compusieron los colombianos Morat, con quien reconocía en esta entrevista que ha vuelto a trabajar para dar forma a la segunda parte de su disco Trailer. Pero antes de esto, habrá un nuevo single, probablemente Popcorn. Atentos a la Aitana que viene en 2019...