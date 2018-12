Temazos para darlo todo en Nochevieja. Taki taki, rumba!

¿Buscas música para la Nochevieja de 2018? ¿Con qué canciones darás la bienvenida a 2019? Pasa el fin de año que te mereces con la mejor música. En esta playlist te proponemos una selección de canciones imbatibles, de temas clásicos y éxitos recientes para dar la bienvenida a 2019 de la única forma posible: bailando.



Canciones para pedir al DJ en el cotillón, temas para pinchar en una fiesta privada o simplemente las mejores canciones para darlo todo estés donde estés. Esta Nochevieja, tú bailas y nosotros nos ocupamos de la selección musical. Y si te sabe a poco, siempre puedes echar mano de los éxitos de 2018 en la Lista con Todos los Números 1 de LOS40 este año.

TAKI TAKI - DJ SNAKE CON SELENA GOMEZ OZUNA Y CARDI B. Baílame como si fuera la última vez.

YA NO QUIERO NA - LOLA INDIGO. En la baraja, la reina soy yo.

SIN PIJAMA - NATTI NATASHA Y BECKY G. Remedio pa' tu dolor.

DURA - DADDY JANKEE. Tú eres la máquina, la máquina de baile.

LO MALO - AITANA Y ANA GUERRA. La noche es pa' mí, no es de otro.

ONE KISS - CALVIN HARRIS Y DUA LIPA. One kiss is all it takes, fallin' in love with me.

MAYORES - BECKY G Y BAD BUNNY. Yo no quiero un niño que no sepa nada.

REGGAETÓN - J BALVIN. Y si el pueblo pide reggaetón, no se lo voy a negar.

MUJER BRUJA - LOLA INDIGO Y MALA RODRÍGUEZ. Yo te aviso, me gustas sin compromiso.

FRIENDS - ANNE MARIE Y MARSHMELLO. ¡No somos más que amigos!

VAINA LOCA - OZUNA. A mí me gustas tú na más!

DOWNTOWN - ANITTA Y J BALVIN. Si quieres ven y quédate otro round.

NI LA HORA - ANA GUERRA Y JUAN MAGAN. Nadie a mi me controla

PROMISES - CALVIN HARRIS Y SAM SMITH. I make no promises, I can't do golden rings.

Y recuerda la programación especial de Nochevieja de LOS40

¡Tómate las uvas con nosotros! El último día del año te acompañaremos con una programación especial. Desde las 11 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, escucha el especial ANDA YA... al 2019. Acaba el año con risas, las mejores bromas de San Bernardino, los contenidos más divertidos y los éxitos de LOS40. Tómate las uvas con Dani Moreno El Gallo, Cristina Boscá y todo el equipo de Anda Ya para empezar el año con buen pie.

En el tramo de 02h a 05h, bailaremos de lo lindo con el especial WE LOVE 40. Daremos la bienvenida al año nuevo con los mejores éxitos del que ha sido el año de la música latina y urbana. A los mandos de la nave estará Charlie Jiménez y una sesión inolvidable.

A partir de las 05h y hasta las 08h te proponemos el Especial WORLD DANCE MUSIC para seguir bailando hasta que el cuerpo aguante con la mejor música dance que da la vuelta al mundo, de la mano de Luis López.