Las mejores canciones de 2018 según Barack Obama

Ahora que acaba el año, los personajes y medios más destacados se pronuncian acerca de qué (o quiénes) ha sido lo mejor de la música en 2018. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama no ha querido perder la oportunidad de dar su propia opinión y ha publicado en sus redes una foto con su lista de canciones favoritas.

Entre lxs artistas que aparecen en ella destacan figuras tan actuales como Hozier, Kendrick Lamar o The Carters. Pero quizás la mayor sorpresa ha sido averiguar que Obama también se ha dejado conquistar por I Like It, el tema conjunto de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny. ¿Significa esto que el exlíder no se cierra al reggaeton?

Puede ser. Pero si algo deja claro es que considera a todxs lxs mencionados "artistas talentosos", tal y como expresaba en el mensaje que acompañaba a las fotografías. Emocionada por el reconocimiento, Cardi compartía la publicación desde su cuenta de Instagram y añadía las siguientes palabras: "¡Sí! Estoy en la lista. Eso significa que estoy más cerca de conocer a los Obama".

Al final de la enumeración Obama hacía una mención especial al álbum The Great American Songbook, con la que buscaba conmemorar a la cantante de jazz fallecida este año Nancy Wilson.

En la misma publicación, Barack ha incluido dos listas más: la de sus películas y libros favoritos del año. Gracias a ello podemos hacernos una idea de los gustos del exmandatario y reconstruir una nueva faceta de su personalidad.

Además, deja claro que se mantiene al día de las novedades de la música, el cine y la literatura. Porque quizás ya no sea el presidente de Estados Unidos, pero un hombre culto y moderno... ¡eso siempre!