Taylor Swift llega a Netflix por Nochevieja

Si miramos atrás y analizamos cuál ha sido la gira de mayor éxito en Estados Unidos en 2018, nos topamos con el nombre de Taylor Swift. Pero que conste que si eso ya es para estar orgullosa, más, sabiendo que ha sido la más taquillera, no sólo del año que dejamos, sino la más taquillera de la historia del país. Un logro que ostentaba ella misma hasta ahora con la gira de 1989.

Está claro que cantar en directo le sale muy rentable. Y aunque, en lo que a redes sociales se refiere, ha mantenido un perfil más bajo estos últimos meses, eso no ha repercutido en su popularidad que sigue intacta o, mejor dicho, creciendo.

Su Taylor Swift Reputation Stadium Tour, no pasó por España así que, por eso, es quizás más regalo que Netflix haya decidido estrenar en el último día del año, un documental con algunos fragmentos de su última actuación de la gira en Estados Unidos.

Los que no pudieron verla en ninguno de sus conciertos tienen ahora la posibilidad de revivir la magia de sus espectáculos con este documental que tiene todos los ingredientes que le han acompañado en su periplo, incluida Karyn, la cobra de 20 metros de altura que presidía el escenario. Y, cómo no, todos los efectos pirotécnicos y fuegos artificiales.

Y como ya ocurrió durante la gira, en el documental veremos algunos de los momentos que compartió con Camila Cabello o Charli XCX que la han estado acompañando en los últimos meses.

Charli XCX, Camila Cabello y Taylor Swift en 'Reputation Stadium Tour'. / Christopher Polk / Getty Images for TAS

Sin duda, un regalo de Reyes adelantado para todos los fans de la cantante del que ella misma ha ido compartiendo fragmentos. All too well no fue nunca una simple canción. Siempre me sorprende que sea una de las que más canta la multitud cuando la toco. Para mí, momentos como este definieron el Reputation Stadium Tour y no puedo esperar a que lo veas en su totalidad”, escribía la cantante en sus redes.

Eligió el día de su cumpleaños, el 13 de diciembre, para anunciar este proyecto. “Hoy finalmente puedo mostrarte algo en lo que hemos estado trabajando durante un tiempo... ¡el trailer del Reputation Stadium Tour!”, escribía aquel día.

“Hicisteis que esta gira fuera increíblemente divertida para todos nosotros en el escenario, y estoy muy emocionada de tener este recuerdo de lo que todos hicimos juntos”, añadía. Y el documental ya está aquí. Para los que no salgan de fiesta, tal vez sea un buen plan de Nochevieja.