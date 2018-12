Lola Índigo, la musa de nuestra Lista, acaba el año demostrando su buen talante

Los concursantes de Operación Triunfo 2017 se han tomado el 2018 como año para replantearse sus carreras y ponerlas en marcha y una de las que más ha sorprendido con su propuesta es Lola Índigo. Sin duda, pocos se hubieran imaginado que la chica que bailaban y a la que daban canciones del rollo The Pussycat Dolls, fuera a apostar por un rollo urbano cercano al trap.

Para que luego digan que estos chicos son previsibles y manipulables. No, Mimi Doblás decidió hacer lo que le apetecía y le ha funcionado. De hecho, acaba el año siendo nº1 en la Lista de LOS40. Una posición merecidísima gracias a Ya no quiero ná, un tema que apuesta por las tendencias y con un halo de feminismo tan demandado en nuestros días.

Y es que esta chica ha logrado conquistar a muchos con su forma de entender la música y la vida. Es de las que se toma la vida con sentido del humor y no es una percepción personal, a las pruebas me remito. No hay más que leer el que para ella ha sido su tuit favorito del año: “Ayer acabé hasta el coño de Lola Índigo. Pedía una copa, sonaba Lola Índigo, iba a mear, sonaba Lola Índigo, iba de putivuelta, sonaba…pues coño, qué sorpresa…Lola Índigo”.

Y es que, prepárate si vas a salir de fiesta este fin de año y días sucesivos porque seguramente te pase lo mismo que a la tuitera que mostró su hartura con su primer single. Su canción suena por todos lados y lo ha conseguido por mérito propio.

Eso sí, seguro que no todos demostrarían tan buen talante al leer tuits como estos. Ella, lejos de tomárselo a mal, lo ha convertido en su favorito, haciendo gala de su buen talante y derrochando sentido del humor. Qué mejor manera de acabar el año.

“Pero que diga dónde es, quiero ir”; “De la cárcel se sale, pero de Lola Índigo, no. Y eso es maravilloso”; “Ojalá fuera mi vida porque la última vez que salí de fiesta pedí Mujer bruja y no me la pusieron. Hasta el coño del DJ”. Estos son algunos de los comentarios que podemos leer al tuit. Está claro que no le faltan seguidores.

Y tienen razón, Mujer bruja es su segunda propuesta, junto a Mala Rodríguez, y seguro que también la vas a escuchar en más de una ocasión los próximos días.