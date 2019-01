Robbie Williams - I Just Want People To Like Me [2018]

Parece que a este 2018 a punto de terminar aún le quedan algunas sorpresas musicales que regalarnos. Entre ellas, el regreso de Robbie Williams con su nueva canción I Just Want People To Want Me, un adelanto de su próximo disco Under The Radar Vol. 3, que llegará el próximo año.

Este single es el primero que lanza desde Under The Radar Vol. 2, su último disco publicado en 2017. El tema mantiene el estilo clásico del cantante, dentro del género pop pero con intencionados matices rockeros. El resultado es una animada melodía que estalla en optimismo hacia el estribillo.

En su composición, el intérprete de Rock Dj contó con la ayuda de Flynn Francis y Timothy Metcalfe, dos letristas y productores que ya han colaborado con anterioridad en su trabajo (Take The Crown, Under The Radar Vol. 1, Under The Radar Vol. 2)

El videoclip que acompaña a la canción ha sido grabado en un helipuerto situado en Ciudad de México, durante la visita de Robbie Williams a la capital mexicana como parte de The Heavy Enterteiment Tour, la gira que siguió al estreno del undécimo disco del artista.

What do you think of my video for I Just Want People To Like Me? Download the track straight away when you pre-order any format of my new album >> https://t.co/VK78HOfBwD pic.twitter.com/w92vtqaq3W — Robbie Williams (@robbiewilliams) 29 de diciembre de 2018

Under The Radar Vol. 3 estará compuesto por un total de 16 canciones en su edición de lujo, donde también se incluirán especiales regalos como tarjetas autobiografiadas y cartas escritas a mano por el mismo cantante.

El álbum saldrá a la venta el 14 de febrero de 2019, y formará parte de la trilogía de trabajos donde Robbie Williams recopila material inédito que incluye versiones adicionales de temas de otros de sus discos, canciones descartadas, caras B y otras rarezas.

El videoclip, que se estrenaba en las plataformas online y streaming el pasado viernes 28 de diciembre ha sido recibido con alegría y entusiasmo por parte del elenco de fans del artista.