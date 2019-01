Ariana Grande, DJ Snake y Leiva, destacados de la semana en la lista

Son días de alegría para todos. Para recordar las cosas positivas que hemos vivido en 2018 y brindar por lo bueno que ha de traernos 2019. Pero hay artistas que tienen razones añadidas para estar contentos. Son los que no quisieron desaprovechar la oportunidad de hacer grandes logros en la última lista del año. Empezando, claro está, por las chicas de Lola Índigo, que lograron el número uno in extremis con Ya no quiero ná.

Además de Mimi y su squad, también se lo ha currado mucho Ariana Grande. La cantante de Florida protagoniza la subida más fuerte de la semana con Thank U, next: tras un salto de siete posiciones, se ha situado en el #13 con la que ya es una de las canciones de estas navidades. Sí, porque, además, ha sido número uno de ventas en Reino Unido y justo esta semana es la más vendida en Estados Unidos.

Entre las novedades de la semana hay que destacar la de Taki taki, el tema que firma DJ Snake muy bien acompañado por Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. Un cóctel explosivo de electrónica, pop, sonido urbano latino y hip hop que es la entrada más fuerte al colocarse directamente en el #25. Esto certifica el doblete de Cardi B: la rapera más polémica aún está en el #6 con Girls like you, su colaboración con Maroon 5, con la que fueron número uno tres semanas no consecutivas. Leiva (#27) y Ava Vax (#37) son los otros ingresos en lista.

En el vídeo de la parte superior, Óscar Martínez te lo cuenta todo al detalle, incluido el récord de permanencia de Blas Cantó, que ha alcanzado su semana número 40 (¡qué cifra más bonita!) con su tremendo Él no soy yo, que fue su primer número uno en solitario en el chart y que ahora está en el #24. ¡Feliz año nuevo!