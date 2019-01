Silvia Abril y Corbacho imitaron a Amaia y Alfred y este les respondió

En el programa especial de 'Tu cara me suena' por Año nuevo, uno de los platos fuertes fue la imitación de Silvia Abril y José Corbacho a Amaia Romero y Alfred García.

Ambos humoristas interpretaron a su divertida y desastrosa manera el tema "Tu canción" que llevaron a Eurovisión.

Para la ocasión, se fijaron en el videoclip que los artistas grabaron y Abril y Corbacho se convirtieron en los jóvenes triunfitos.

No hubo segundo en el que ambos cómicos no demostraran su intención de parodiar el número. No querían calcar a los artistas, ni parecerse un poco. Fue todo en plan humorístico y, desde luego, que lograron hacer reír.

Con caídas, fallos de cálculo y hasta un vuelo con turbulencias, protagonizaron una de las actuaciones más desternillantes y caóticas de la edición.

La respuesta de Alfred: "Gracias por hacernos felices"

El propio Alfred tuiteó que no se había "podido reír más":

A lo que Corbacho también respondía aplaudiendo su sentido del humor:

Y es que, son tan grandes artistas Amaia y Alfred, como talentosos cómicos Silvia Abril y Corbacho, por lo que "juntarlos" solo podía traer cosas buenas.