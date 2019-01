La vuelta de ‘Lizzie McGuire’ está más cerca de lo que imaginas

¡No nos lo podemos creer! Parece que este 2019 volverá a la televisión uno de los personajes más queridos por los adolescentes que crecieron a principios del 2000: nada más y nada menos que Lizzie McGuire.

Hilary Duff ha asegurado en una entrevista para Fox News que la idea de volver a llevar a Lizzie a la pequeña pantalla está en fase de negociaciones. De hecho, ya ha tenido conversaciones para llevarla a cabo. Vamos, que es muy posible que veamos una Lizzie Mcguire 2.0.

“Ha habido conversaciones. No es definitivamente un ‘vamos a hacerlo’. No quiero que todo el mundo hable al respecto, pero la idea está ahí”, ha asegurado la actriz. Pero la cosa no se queda ahí, Hilary, que actualmente se encuentra rodando la sexta temporada de la comedia Younger.

Además, ha asegurado que, aunque el proyecto se encuentra todavía en pañales, espera poder trabajar en este reboot: “Estoy muy emocionada ante la perspectiva de esto. Lizzie McGuire fue importante para muchas personas, incuyéndome a mí, si ella puede volver a ser importante para las niñas en esta etapa de sus vidas, creo que sería increíble”.

La serie de Disney Channel narraba el día a día de una adolescente que, acompañada de sus amigos Gordon y Miranda, se enfrentaba a los problemas propios de la edad: el primer amor, la compra del primer sostén o los exámenes finales. Ahora, catorce años después de la emisión del último episodio, Hilary estaría encantada de volver a ponerse en la piel de Lizzie. Eso sí, el argumento tendría que ir acorde con la edad de la actriz: 31 años. Vamos, que debería contar los problemas de una joven adulta.

En una entrevista para Entertainment Weekly le preguntaron sobre si su personaje, Lizzie, habría sido madre a lo que Hilary contestó: “No creo que sea madre todavía, pero podría serlo pronto”.

Sin embargo, Hilary Duff sí que ha sido madre en la vida real. De hecho, este 2018 ha nacido su segundo hijo Luca. El primero, Banks, ya tiene seis añitos. ¿Les pondrá cuando sean un poco más mayores la serie que la catapultó a la fama?

Nosotros queremos que este 2019 Lizzie vuelva a nuestras vidas, aunque sea solo en una temporada. ¡La necesitamos de vuelta!