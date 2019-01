Ana Guerra, Blas Cantó, Malú y Vanesa Martín: póker de candidatos españoles esta semana

Año nuevo, lista nueva y candidatos nuevos. El chart de LOS40 no se detiene y comienza 2019 con fuerza, abierto a la posibilidad de que sean cuatro (sí, cuatro) las canciones que refresquen el ránking este próximo sábado. Se da la circunstancia, además, de que todas son de artistas españoles; algo que refleja el espléndido momento que atraviesa la música hecha en nuestro país.

Empezaremos hablando de Vanesa Martín, una de las cantautoras más sólidas del panorama nacional, con una trayectoria que abarca ya seis álbumes, el último de los cuales, Todas las mujeres que habitan en mí, incluye este tema aspirante a la lista: Inventas. Este trabajo, además, debutó en el número uno de la lista nacional de ventas (de hecho, fue el que desbancó a El mal querer, de Rosalía, de la primera posición).

La malagueña trae buenas noticias para sus fans este 2019, ya que ha preparado una gira espectacular que arrancará el 30 de marzo en Sevilla, que pasará por Londres, Edimburgo y Dublín, y que culminará a finales de noviembre en Granada. Para que su nuevo single entre en la lista, usa el HT #MiVoto40VanesaMartin.

Los seguidores de Malú no tendrán que esperar tanto para verla en directo, porque esta misma semana está actuando en el Festival Actual (Logroño). Eso sí, en marzo deleitará al público de México, Chile y Argentina, y ese mismo mes reanudará su periplo español en las Islas Canarias.

El disco que la Jefa está presentando es Oxígeno (también número uno de ventas), donde se incluye el tema que opta a entrar en lista: Desprevenida. Que no te pille desprevenido y empieza a apoyarla en Twitter con el HT #MiVoto40Malú.

Para el siguiente candidato, Blas Cantó, 2018 ha sido su gran año. Su primer disco en solitario, Complicado (otro que fue número uno de ventas), cautivó al público, que ha caído rendido ante su talento y su carisma, sobre todo gracias al tema Él no soy yo, que le supuso acceder al puesto de honor de la lista de LOS40 por primera vez en su carrera como solista.

Está claro que su éxito no es flor de un día, y lo prueba el hecho de que ya tenga otro single rompedor, No volveré (a seguir tus pasos), que puede coincidir con el anterior en el chart (de hecho, Él no soy yo ostenta a día de hoy el récord de permanencia con 40 semanas), y por tanto, propiciar un doblete, si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40BlasCantó.

Cerramos el repaso a los candidatos con Ana Guerra, quien tampoco puede quejarse de cómo le ha ido en 2018. Fue número uno de LOS40 tres semanas con Lo malo (junto a Aitana) y una semana con Ni la hora (con Juan Magán). Ahí no quedó la cosa porque también se llevó el premio a Artista Revelación (al lado de Aitana) en LOS40 Music Awards.

Ahora puede pisar la lista ella sola con Bajito, nuevo adelanto del que será su primer álbum, que llevará por título Reflexión. También podría hacer doblete: Ni la hora sigue en lista. Que reflexiones es lo que te pedimos para que le des tu apoyo, aunque algo nos dice que no vas a tener que pensártelo mucho. Usa el HT #MiVoto40AnaGuerra para darle luz verde. ¡Suerte a todos!