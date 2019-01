El cambio de look de Sebastián Yatra no ha convencido a todo el mundo

Todo comenzaba con este post que el cantante Sebastián Yatra ha subido a Instagram felicitando el año nuevo a sus seguidores.

"Fue un año con el que soñé toda mi vida.. Gracias a todos por tanto amor y por acompañarme en esta aventura :) 🙏🏻 Voy a aprovechar para desconectarme un tiempo con mi familia y disfrutarlos al máximo ☀️🏞 Volveremos este mes, recargados y listos para compartirles nuestro nuevo sencillo #UnAño al lado de mis hermanitos de @reikmx 🌄💛🤞🏻", decía el cantante de Traicionera.

Acompañando al texto, una foto del propio artista con la barba afeitada, que ha eclipsado la noticia principal, es decir, que este mes de enero lanzará su nuevo tema, Un Año, junto a los mexicanos Reik.

Muchos hombres cambian radicalmente cuando pasan de tener barba a no tenerla, y este es el caso de Yatra. Sin duda, su cambio de look ha impactado a sus seguidores, algunos de los cuales no han podido ocultar su asombro.

"¿Quién eres?" le preguntaba un usuario en los comentarios de Instagram. "¿Y la baba pa cuándo?", apuntaba otro. Sin embargo, otros lo han defendido a capa y espada: "Aquí lo Unico diferente es que Sebastián está muy cansando, es que trabajar duro por cumplir sus sueños no es nada facil", decía una de sus fans.

Sea como sea, Yatra ha recibido 2019 con un nuevo look y con un montón de novedades. Permaneceremos muy atentos a sus redes.