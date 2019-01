3 de 11 Si algo nos enseñaron las Kardashian es que, para hacerse famoso, primero necesitas ser viral. Ya le pasó a Kim con un famoso vídeo, que no viene al caso ahora, y le ocurrió a Amaia semanas antes de ganar Operación Triunfo. El 2 de enero de 2018, España se quedó conmocionada tras la actuación de Shake It Out de la joven . Al día siguiente, el vídeo se había convertido en viral. Y es que, el arte, hay que compartirlo.