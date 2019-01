2 de 12 Acuario, esta cuesta de enero va a ser dura. Por suerte, tal y como cantaba Marvin Gaye, "no mountain high enough" (no hay montaña suficiente alta) que no puedas superar. Eso sí, activa tus 5 sentidos, mejor que DVICIO y Taburete, porque algo en tu entorno cambiará para siempre. De ti depende el darte cuenta.