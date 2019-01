Madonna da la bienvenida al 2019 con una actuación sorpresa junto a su hijo

Hay mil maneras de celebrar la llegada del Año Nuevo, y Madonna ha elegido una muy reivindicativa. Junto a su hijo David Banda en la guitarra, ha interpretado su éxito Like a Prayer y una versión de Elvis Presley, Can't help falling in love, ante decenas de integrantes del colectivo de la diversidad sexual que corearon las canciones.

"Estoy aquí, orgullosa, en el lugar donde el orgullo comenzó… Nunca dejemos que se olviden las protestas del Stonewall Inn y a todos aquellos que se levantaron y dijeron: ¡Ya es suficiente! Nos hemos unido esta noche para celebrar 50 años de revolución", dijo la cantante.

Leyendo su discurso de unas tarjetas decoradas con la bandera del arcoiris, muy adecuadas para representar a la comunidad LGBTI, la intérprete continuó haciendo un llamamiento: "50 años de pelear por la libertad… todos merecemos amar y ser amados". El bar ya había anunciado que la artista sería su embajadora por el 50 aniversario de este suceso, pero los seguidores de la cantante no pensaron que tendría una actuación tan pronto.

Siempre volcada con los derechos LGTBI

Madonna ha apoyado a la diversidad sexual desde que inició su carrera. A pesar de que, al principio, sus representantes no estaban muy de acuerdo con esta actitud, apoyó campañas a favor del uso del preservativo y la lucha contra el VIH, virus por el que murieron varios de sus amigos.

Con su libro Sex (1992), donde incluía imágenes de hombres homosexuales y donde ella misma besaba a otras mujeres, así como en su documental En la cama con Madonna dio exposición a la diversidad sexual a principios de los años 90, convirtiéndose en un icono de la comunidad LGBTI.

Cada año, en el bar Stonewall Inn de Nueva York se celebra el evento Madonna Whorship, donde se repasa su discografía y los invitados se visten como en las diferentes etapas de la carrera de la cantante que en este 2019 estrenará un nuevo disco de estudio.