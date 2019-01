Álbumes muy cortos o muy largos: ¿Cómo ganar la batalla en la era de la distracción?

En un artículo titulado Pop in the Era of Distraction, el crítico Jon Pareles reflexionaba en The New York Times sobre la música pop en lo que él mismo denominaba la era de la distracción. Acabamos de estrenar 2019, que la música está más presente que nunca en nuestras vidas, es mucho más accesible, pero también puede diluirse más fácilmente.

Además, los oyentes llevamos una vida muy ajetreada. El trabajo, las clases y demás obligaciones consumen nuestro día cuando no estamos absortos mirando el móvil. "Ahora la música llega vía streaming, accedemos a ella a través de una pantalla y tiene que competir con todo lo demás: Whatsapp, redes sociales, vídeos, alertas", explica Pareles y se pregunta: "¿quién tiene realmente tiempo para la música?".

Los desafíos

Esto plantea grandes retos, tanto para el público como para los artistas. Internet ha cambiado las reglas del juego; ha trastornado los ritmos tradicionales de creación y publicación música. Cuando lo habitual era lanzar un álbum cada dos o tres años, ahora los fans están demandando contenido constante y los músicos se lo proporcionan a través de las redes sociales.

Los artistas son conscientes y se han puesto manos a la obra. Las compañías discográficas están renovando sus estrategias de lanzamiento e ideando nuevas formas de captar la atención del público a través de Internet. La propia naturaleza de los formatos de las redes sociales determina cómo han de concebirse y publicarse los contenidos: más cortos, visuales, dinámicos, certeros.

¿Cómo se las ingenian los artistas para captar la atención de sus seguidores en un mundo dominado por las redes, el WhatsApp y Netflix?

Sin embargo, todo ese contenido online genera ruido, genera distracción. ¿Qué pueden hacer los artistas para conseguir conectar con la audiencia?

Un mensaje poderoso

Para el crítico del Times, "la música con mensaje de verdad minimiza las distracciones" y también están los conciertos porque mientras disfrutas en directo de tu artista favorito, tu atención se dirige hacia él.

Diferenciarse, emocionar y dar aquello que los demás esperan de ti son tres factores cruciales para conectar. Al final, se trata de ofrecer una propuesta alternativa y atractiva a todo lo demás. Es lo que consiguió el rapero Childish Gambino con This is America, que vertía una feroz crítica a la brutalidad policial en Estados Unidos. Y es solo un ejemplo.

¿Está la clave en un formato innovador?

Ya tienes una buena idea, ahora ¿cómo lo darías a conocer? En este artículo de Noisey relatan cómo los álbumes cortos (que no EPs) fueron la salvación de 2018, poniendo como ejemplo el disco Daytona de Pusha-T y el nuevo sello de Kayne West. En él, Sergio Ávila señala las bondades de un disco corto, que se prescinda de las canciones de relleno.

Quizás sea una idea más de circuitos independientes o de géneros urbanos como el hip hop, pero en España tenemos dos ejemplos recientes y sobresalientes de dos artistas mainstream con proyectos que podríamos considerar 'breves' (aunque certeros).

Aitana lanzaba el pasado de noviembre su EP de debut, Trailer, con 5 canciones de 5 estilos diferentes. Una carta de presentación corta pero efectiva que muestra a una artista versátil y que sirve como aperitivo de lo que está por llegar.

Y luego está su colega de OT, Amaia. La de Pamplona sorprendía hace menos de un mes con Un nuevo lugar, su primer tema, una ensoñación de canción de poco más de un minuto de duración que ya suma casi dos millones de visitas.

Pero también hay artistas del otro lado. Los últimos álbumes de Bad Bunny, ZAYN o Drake son un ejemplo. Este último lanzaba su trabajo Scorpion (2018) con 25 canciones y en discos anteriores ya rozaba la veintena de temas. El británico ZAYN despedía el año con su segundo y extensísimo álbum en solitario, Icarus Falls, que contenía 27 canciones.