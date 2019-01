5 de 7 El K-pop está de moda y esta girlband también. Jennie, Lisa, Kim Ji-soo y Rosé son de sobra conocidas en su país de origen, con temas como Ddu-du ddu-du y As If It's Your Last. Sin embargo, ellas buscan romper todos los esquemas en el resto del mundo y van camino de hacerlo. Su canción con Dua Lipa, Kiss and Make Up, ya es un hit y todo parece indicar que 2019 será el año en el que se conviertan en una de las principales agrupaciones a nivel global.