Cristina Pedroche vive su entrevista más tensa en su propia casa

El vestido de Cristina Pedroche sigue trayendo cola, y no es para menos. El bikini de flores con tul que lució la presentadora en las Campanadas de Antena 3 no pasó desapercibido y, como era de esperar, las críticas no se hicieron de rogar. Sin embargo, la vallecana ya está acostumbrada y no presta atención a todos esos que se esconden bajo el anonimato en las redes sociales para insultarla. Lo que no esperaba la joven de Vallecas era tener que hacer frente a esas mismas críticas en su propia casa.

Este jueves, la colaboradora estrella de Zapeando acudió a Espejo público para hablar del susodicho bikini, de las buenísimas audiencias que había hecho y de lo feliz que estaba por el trabajo realizado. Sin embargo, los colaboradores del magazín de Antena 3 no dudaron en poner contra las cuerdas a la Pedroche.

Empezó el periodista Antonio Naranjo, que le pidió su opinión sobre la "supresión de puestos de trabajo como azafatas de Fórmula 1 y del motociclismo". ¿La respuesta de Cristina Pedroche? "¿Yo estoy aquí para hablar de mis Campanadas y para hablar de mí o para meterme en más polémicas? Yo vengo a Espejo público porque siento que es un programa de mi casa en el que me ayudáis y me arropáis. No vengo para que me echéis a los leones. Si no, me quedo en mi casa".

A mí lo que me parece simplista es este tipo de preguntas

"¿Y en tú vestido decides?", le pregunto a continuación la presentadora Cuca Sales, a pesar de que ella lo había repetido en varias ocasiones. "¿Cómo? Es que de verdad... bueno. Yo decido todo: el vestido, el guion... me meto hasta en la realización, soy muy perfeccionista".

Y la tensión fue en aumento, con una Pedroche visiblemente incómoda, que estaba deseando abandonar el plató. Pero antes de hacerlo, le tocó enfrentarse a otra pregunta que no le hizo ni pizca de gracia. "Cuando tú lanzas ese mensaje para reivindicar un feminismo del que haces gala, ¿no te parece que al final es reducir el debate a que la gente esté esperando a ver las Campanadas para ver el 'modelito'? ¿No te parece muy simplista?".

"A mí lo que me parece simplista es este tipo de preguntas porque creo que el mensaje que tiene que quedar es lo que dije, lo haga con ese vestido o lo haga así vestida. No es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta", zanjó ella.