Silvio (y los otros), Como la vida misma y Razzia, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana te recomendamos ir al cine para ver la nueva película de Paolo Sorrentino, la italiana Silvio (y los otros).

Además, en taquilla podrás escoger entre el drama romántico Como la vida misma, la comedia Juliet, Desnuda y los dramas La quietud, Razzia y El collar rojo.

Es una historia de amor vivida a través de las calles de Nueva York y de España, con historias que se entrecruzan a lo largo de varias generaciones.

Dan Fogelman (This Is Us, Nunca es tarde) dirige y escribe esta película en la que podremos ver las actuaciones de importantes rostros como Oscar Isaac (Aniquilación), Olivia Wilde (Vinyl), Annette Bening (Capitana Marvel) y Antonio Banderas (Genius: Picasso).

Comedia dramática en la que se narra la historia de una pareja y también la de una estrella del rock en decadencia.

Rose Byrne (I Love You, Daddy) y Ethan Hawke (24 horas para vivir) son los actores protagonistas y Jesse Peretz (Our Idiot Brother, Mi ex), el director.

Drama centrado en la familia, concretamente en el reencuentro de dos hermanas tras muchos años separadas. El regreso a casa y la enfermedad de su padre hará que se tenga que reconstruir el pasado y enfrentar las heridas que aún siguen abiertas.

Bérénice Bejo (Mal genio) y Martina Gusman (El marginal) lideran el reparto de este film dirigido por Pablo Trapero (El clan, Sucesos intervenidos).

Cuatro personas en una ciudad vibrante: Casablanca. 30 años después de que un apasionado maestro quedara en silencio, sus sueños siguen vigentes en las chispas de la revolución que iluminará toda una ciudad.

Nabil Ayouch (Much Loved, Los caballos de Dios) es el director de esta película marroquí, en la que podremos ver las actuaciones de la debutante Maryam Touzani y Arieh Worthalter (Pearl).

Un héroe de guerra permanece encarcelado en un cuartel desierto a la espera de su juicio. Al otro lado de la puerta, un perro no deja de ladrar a todas horas y una joven agotada de tanto trabajar la tierra, que espera su oportunidad.

Desde Francia llega este drama ambientado en la Primera Guerra Mundial, dirigido por Jean Becker (Unos días para recordar, Mi encuentro con Marilou), con un reparto liderado por François Cluzet (La escuela de la vida) y Nicolas Duvauchelle (Bonhomme).

Nuestra recomendación de la semana:

Drama biográfico que narra uno de los momentos más complicados de la carrera política de Silvio Berlusconi, salido del gobierno italiano y con múltiples casos de corrupción a sus espaldas. En el film lo veremos haciendo amistades entre fiestas, extravagancias y excesos.

Paolo Sorrentino (The Young Pope, La gran belleza) dirige esta historia protagonizada por Toni Servillo (La chica en la niebla) y Elena Sofia Ricci (Ho ucciso Napoleone).