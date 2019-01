Globos de Oro 2019: ¿dónde, cuándo y cómo ver la gala en España?

Mejor película: Drama

- Black Panther

- Infiltrado en el KKKlan

- Bohemian Rhapsody

- El blues de Beale Street

- Ha nacido una estrella

Mejor película: Comedia o musical

- Crazy Rich Asians

- La favorita

- Green Book

- El regreso de Mary Poppins

- Vice

Mejor actriz: Drama

- Glenn Close por La buena esposa

- Lady Gaga por Ha nacido una estrella

- Nicole Kidman por Destroyer

- Melissa McCarthy por Can you ever forgive me?

- Rosamund Pike por A private war

Mejor actor: Drama

- Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

- Willem Dafoe por Van Gogh: A las puertas de la eternidad

- Lucas Hedges por Boy Erased

- Rami Malek por Bohemian Rhapsody

- John David Washington por Infiltrado en el KKK

Mejor actriz: Comedia o musical

- Emily Blunt por El retorno de Mary Poppins

- Olivia Colman por La favorita

- Elsie Fischer por Eight Grade

- Charlize Theron por Tully

- Constance Wu por Crazy Rich Asians

Mejor actor: Comedia o musical

- Christian Bale por Vice

- Lin Manuel Miranda por El retorno de Mary Poppins

- Viggo Mortensen por Green Book

- Robert Redford por The Old Man and the Gun

- John C. Reilly por Stan y Ollie

Mejor actriz de reparto

- Amy Adams por Vice

- Claire Foy por First Man

- Regina King por El blues de Beale Street

- Emma Stone por La favorita

- Rachel Weisz por La favorita

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali por Green Book

- Timothee Chalamaet por Beautiful Boy

- Adam Driver por Infiltrado en el KKK

- Richard E. Grant por Can you ever forgive me?

- Sam Rockwell por Vice

Mejor director

- Bradley Cooper por Ha nacido una estrella

- Alfonso Cuarón por Roma

- Peter Farrelly por Green Book

- Spike Lee por Infiltrado en el KKK

- Adam McKay por Vice

Mejor guion

- Roma

- La favorita

- El Blues de Beale Street

- Vice

- Green Book

Mejor película de animación

- Los Increíbles 2

- Isla de Perros

- Mirai

- Ralph Rompe Internet

- Spider-Man: Un nuevo universo

Mejor película extranjera

- Capernaum

- Girl

- Never Look Away

- Rompa

- Shoplifters

Mejor banda sonora

- Un lugar tranquilo

- Isla de perros

- Black Panther

- First Man

- El regreso de Mary Poppins

Mejor canción original

- Black Panther

- Dumpling

- A Private War

- Boy Erased

- Ha nacido una estrella