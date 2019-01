Calendario de series enero 2019: de dos ficciones españolas, al regreso de ‘True Detective’

Empezamos 2019 con un atracón de series y regresos de ficción que prometen, y mucho.

Para que no te pierdas el retorno de tus personajes favoritos y descubras nuevas historias que te conquistaran a continuación te dejamos el calendario de enero.

En primer lugar hablamos de los estrenos:

6 de Enero

Success (Estreno, HBO)

La primera serie original de HBO en la región del Adriático es un complejo drama de seis episodios ambientado en el Zagreb actual que sigue las historias interconectadas de cuatro desconocidos que tendrán que unirse irrevocablemente como consecuencia de un violento suceso. Como las consecuencias de sus acciones están a punto de afectar a sus vidas, estas cuatro personas corrientes, procedentes de distintos ambientes, deciden luchar por recuperar el control de sus vidas.

9 de enero

Matadero (Estreno, Atresmedia)

Una historia ambientada en un entorno rural en la que el suspense y el humor negro conformarán la característica atmósfera de esta serie.

Protagonizada por Pepe Viyuela, Lucía Quintana, Carmen Ruíz, Tito Valverde, Ginés García Millán, Antonio Garrido, Miguel de Lira, Filipe Duarte,… entre otros.

11 Enero

Sex education (Estreno, Netflix)

Otis, un adolescente inexperto, aprovecha los conocimientos de su mamá, una terapeuta sexual, para abrir una clínica clandestina en la escuela.

La chica del tambor (Estreno, Movistar+)

Ambientada a finales de la década de 1970, este thriller sigue a Charlie (Pugh), una joven, inteligente e insatisfecha actriz británica, cuya vida da un giro radical después de conocer al misterioso Becker (Skarsgård), mientras pasa unas vacaciones en Grecia. Pronto se hace evidente que sus intenciones no son lo que parecen, y este encuentro acaba en un complejo complot ideado por un oficial de inteligencia llamado (Shannon).

Titanes (Estreno, Netflix)

En Titanes, Robin surge de las sombras de Gotham para liderar un nuevo grupo de flamantes superhéroes. Su objetivo: luchar contra sus propios demonios y salvar el planeta del mal. Solos son vulnerables, juntos son titanes.

16 de enero

Roswell: New México (Estreno, HBO)

El 16 de enero se estrena una nueva versión de la serie de ciencia ficción de culto, pero con un nuevo escenario. La protagonista es una joven procedente de una familia de inmigrantes, que se ve obligada a volver a su ciudad natal, Roswell, para descubrir que el chico que le gustaba en el instituto es ahora policía, pero esconde un oscuro secreto sobre las habilidades sobrenaturales que posee.

17 de enero

Clase letal (deadly class) – (Estreno, HBO)

El 17 de enero se estrenará la adaptación del cómic homónimo, ambientado a finales de los años 80 y protagonizado por un adolescente que accede a una escuela privada para criminales de élite, donde se forman chicos procedentes de poderosas familias mafiosas. Los hermanos Russo (Capitán América: Civil War) son los creadores de la adaptación televisiva, algunos de cuyos episodios han sido dirigidos por el realizador español Paco Cabezas. La serie tendrá un preestreno de su primer episodio el 20 de diciembre, en simultáneo con Estados Unidos.

18 de enero

El Embarcadero (Estreno, Movistar+)

La noche que Alejandra recibe la noticia de que su marido se ha suicidado se da cuenta de dos cosas: que el rascacielos que su estudio acaba de vender a un fondo inversor británico no es lo más importante del mundo, y que en realidad no conocía a Óscar a pesar de llevar 15 años casada con él. Su marido llevaba una doble vida en la Albufera con una hija y una mujer encantadora que representa todo lo que ella no es: la espontaneidad, la libertad, lo salvaje.

20 de enero

Black Monday (Estreno, Movistar Series)

Nueva York, 19 de octubre de 1987. El famoso “lunes negro”. La peor caída del mercado bursátil de la historia de Wall Street hasta ese momento. Nunca se supo qué causó el crash. O quiénes. Hasta ahora. Mo, Blair y Dawn son unos cracks, pero podrían ser los responsables de la mayor crisis financiera de la historia...

24 de enero

Call my agent (Estreno, COSMO)

Nos meteremos en el mundo de los representantes de actores y de las propias estrellas, del glamour, la intriga y de las situaciones humorísticas que ocurren detrás de las cámaras.

25 enero

Kingdom (Estreno, Netflix)

El rey ha muerto. El rey ha resucitado. Un nuevo mal se cierne sobre el reino.

Black earth rising (Estreno, Netflix)

La serie se centra en Kate Ashby, una mujer que cuando era pequeña fue liberada del genocidio de Ruanda. Ahora, trabaja como investigadora legal en el despacho de abogados de Michael Ennis. La madre adoptiva de Kate, Eve Ashby, lleva a la justicia a un líder de una milicia africana. Mientras esto sucede, Kate debe emprender un viaje que les quitará su vida para siempre.

A continuación el calendario de regresos: