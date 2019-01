La mujer de Justin Bieber consigue el aplauso de Bebe Rexha o Millie Bobby Brown por su confesión

“Tengo 22 años y la verdad es que no importa lo sorprendente que pueda parecer la vida desde afuera…Yo lucho”. Así de contundente comenzaba uno de los últimos post en Instagram de Hailey Bieber. La mujer del cantante ha decidido abrirse y confesar cómo se siente.

“Soy insegura, soy frágil, siento dolor, tengo miedos, tengo dudas, tengo ansiedad, me siento triste, me enojo. He tenido días en los que me he encontrado en Instagram comparándome a mí misma, comparando mi apariencia, sintiendo que no soy lo suficientemente buena, haciéndome sentir que me faltan cosas y, de verdad, estoy luchando para tener confianza en quien soy porque constantemente pienso que no soy lo suficientemente buena”, confesaba sobre la presión que ejercen las redes sociales y lo que pueden hacer sentir a una joven como ella, con tantos seguidores y, a la vez, tantos haters.

A veces cuesta creer que una chica joven, con éxito, dinero, amor y una gran belleza, pueda sentirse mal, pero es que olvidamos que, además de todo eso, es humana y, sobre eso, ha querido hacer hincapié en su discurso. “Cada día es una batalla de confianza para mí. No escribo esto para dar lástima sino simplemente para decir que soy humana… soy una mujer joven y estoy aprendiendo quién soy”, asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) el 6 Ene, 2019 a las 4:32 PST

“Es difícil encontrar quién eres, pero lo que es aún más difícil es que te separen de eso y te comparen con otras mujeres mientras intentas encontrar respuestas. Hay días en los que, simplemente, me siento rota por eso. Sería increíble que otras chicas y mujeres jóvenes pudieran ayudarse entre sí para levantarse y dejar de hacer que otras se sientan incompetentes y menos”, reivindicaba.

“Todos tenemos defectos y eso nunca cambiará. Lo que sí sé es que Dios nos hizo individuales por una razón, con nuestra propia belleza, nuestras propias personalidades y nuestra propia historia porque hay un plan y un propósito específico para cada uno de los seres humanos creados y él no comete errores”, continuaba, dejando claro que comparte ideas religiosas con su marido, Justin Bieber.

Y tras estas palabras, no le quedaba otra cosa más que hacer propósito de año nuevo: “Este año haré todo lo posible para ser yo misma y tener confianza en lo que soy. Porque soy suficiente, y me aman”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) el 23 Nov, 2018 a las 10:10 PST

En seguida los comentarios se han disparado, incluido el de su chico que no ha dudado en remarcar que su mujer es “un bonito ser humano”.

Pero también otros como Bebe Rexha han querido sumarse a estas palabras. “Amarse a una misma es una batalla cotidiana con la que todas las chicas y mujeres se enfrentan. Ser honesta y abierta respecto a esto es algo increíble porque estás haciendo que todas las demás mujeres no se sientan solas, incluyéndome a mí. Te miro y pienso que eres una mujer increíblemente hermosa, Hailey, eres tan perfecta que me encantaría tener tu cuerpo, tu cara. Este post nos muestra que eres humana y eso nos hace amarte más. Eres más que suficiente”, escribía en los comentarios.

También Millie Bobby Brown aplaudía sus palabras: “No podría estar más de acuerdo”, aseguraba, “todo el mundo es humano”.

“Me encanta esta Hailey! Eres un ser humano hermoso, por dentro y por fuera, tal como eres”, escribía la modelo Sara Sampaio. También Patrick Schwarzenegger o la madre de Miley Cyrus se ponían de su parte.