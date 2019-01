Memorias de un hombre en pijama llegó a la taquilla el pasado viernes. Se trata de la versión en cine de la novela gráfica de Paco Roca, Premio Nacional de Cómic otorgado por el Ministerio de Cultura. Un dibujante al que conocen de sobra los lectores de Las provincias en Valencia o El País.

La peli está dirigida por Carlos Fernández de Vigo y supone una novedad en la animación española al adentrarse en la comedia romántica tan poco habitual en el género.

Paco es un solterón que consigue cumplir el sueño de su vida: trabajar desde casa y en pijama. Pero cuando creía haber encontrado el summum de la felicidad, irrumpe en su vida Jilguero, la chica de la que se enamora y que tendrá que luchar por permanecer al lado de un hombre cuyo máximo objetivo vital es quedarse en casa en pijama... Como premisa no está mal aunque no acaba de convencer a algunos críticos que no perdonan la simplicidad audiovisual del film.

Los treintañeros (o recientes cuarentones) se podrán identificar con el protagonista al que le cede su voz Raúl Arévalo. Y todo esto con la música de Love of Lesbian que, además de recurrir a viejos temas de la banda, ha incluido dos inéditos: El astronauta que vio a Elvis, que pudimos conocer hace un par de meses y Charlize Soltherón, que acaban de estrenar. “Es nuestra última gamberrada o, según se mire, la primera del año”, escribía el grupo en redes.

Santi Balmes y compañía siguen de gira

E&E (Espejos y Espejismos) es el espectáculo que mantiene de gira a Love of Lesbian y que no puede considerarse ni un musical ni una obra de teatro pero que algunos definen como un concierto teatralizado.

Como informa su propia discográfica, la nueva puesta en escena ha sido reactualizada escénicamente e incorpora algunos temas de El poeta Halley aunque conserva su mágica y mínimal esencia. Guillem Albá firma una puesta en escena donde las sombras chinas, los títeres y otras disciplinas toman protagonismo para recrear el atrezzo emocional propicio para cada situación.