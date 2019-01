Lindsay Lohan explica por qué no apareció en ‘Thank U, Next’ de Ariana Grande

Ariana Grande consiguió batir el récord de vídeo más visto de Youtube las primeras 24 horas con su Thank U, Next. ¿La fórmula de su éxito? Una letra dedicada a sus ex, un estribillo pegadizo y un vídeo musical lleno de referencias a las películas adolescentes de principios de milenio.

A Por Todas, El Sueño de Mi Vida, Una Rubia Muy Legal o Chicas Malas, fueron las películas que decidió homenajear Ari en su vídeo. De hecho, algunos de los actores y actrices de estas películas aparecen haciendo un guiño en la película. Eso sí, notamos una gran ausencia: la de Lindsay Lohan.

La actriz y ex estrella adolescente protagonizó la cinta Chicas Malas en 2004, una de las películas a las que hace referencia Grande en su vídeo, pero, al parecer, la cantante ni si quiera se puso en contacto con ella para el vídeo.

En una entrevista para la radio Sirius XM, Lindsay ha asegurado que el vídeo le parece “genial”. Además, entre risas, ha revelado la razón por la que piensa que el equipo de Grande no la avisó para hacer un cameo:

“Probablemente no pudieron ponerse en contacto conmigo, supongo. No lo sé. No es tan fácil volar desde Dubái”.

La actriz, que actualmente reside en los Emiratos Árabes, dio vida a Cady Heron en Chicas Malas. En el videoclip, Elizabeth Gillies, una de las mejores amigas de Ari, es la encargada de darle vida.

Además, en la misma entrevista, la presentadora le preguntó sobre si Grande le pidió permiso para interpretar este personaje y ella contestó: “No. Me encantó el vídeo. Ella me encanta. Todo fue genial”.

Con estas palabras, intuimos que la buena de Lindsay se quedó con las ganas de salir en el vídeo. Quién sabe, quizá Ariana lo tome nota y para el próximo clip cuente con ella.