La Guardia Real Británica homenajea a Queen en el Buckingham Palace

Bohemian Rhapsody ha sido la gran ganadora de la noche de los Globos de Oro. El pasado domingo, la cinta que cuenta la historia de Freddie Mercury, se llevó dos de los galardones más deseados: el de mejor película de drama y el de mejor actor, que se lo llevó Rami Malek.

La película, que llegó a las salas el pasado mes de octubre, también se convirtió en un gran éxito de taquilla, convirtiéndose en el biopic musical más exitoso de la historia. Y no es para menos. Teniendo en cuenta que la banda sonora son temazos de Queen, los espectadores salen de sala con la impresión de haber acudido a un concierto –sobre todo tras ver la secuencia final en el Wembley Stadium de Londres-.

Con estos antecedentes, no nos extraña que los guardias más famosos de Reino Unido (país de origen de Queen) hayan querido rendir homenaje al grupo. De este modo, la Guardia Real interpretó este lunes el tema de Bohemian Rhapsody a las puertas del Palacio de Buckingham.

Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, los asistentes que estuvieron allí, no perdieron la oportunidad de grabar el momento y compartirlo en sus redes sociales. No todos los días se ve a la Guardia Real Británica homenajeando este clásico de la historia del pop.

Queen es uno de los grupos más famosos de todos los tiempos y, por ello, no nos extraña que en su país de origen hayan querido homenajear otro triunfo más de ellos. Y es que, pocas veces, surge tanto talento.

Uno de los momentos más especiales de la noche de los Globos de Oro fue cuando Rami Malek salió a recoger su premio a mejor actor. El joven le dedicó unas preciosas palabras a Freddie Mercury, a quien da vida en la Bohemian Rhapsody: “Gracias Freddie por darme la alegría de mi vida, eres un hombre hermoso, te quiero”.