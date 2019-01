El hermano de Sergio Ramos parece que empieza el año enamorado de una triunfita

El pasado 31 de diciembre Lorena Gomez publicaba una foto en un tablao flamenco y escribía al lado: “2019 ¡Allá voy! Salud y felicidad para todos. Y amor!! Mucho amor!! Quiéranse mucho!!”. Y claro, alguien que insiste tanto en el amor da pie a pensar que está enamorada.

No es algo que haya confirmada pero la que fue ganadora de Operación Triunfo 2006 parece haber empezado el año en muy buena compañía. La revista Qué me dices ha publicado unas fotografías de la cantante paseando por las calles de Madrid muy agarradita a René Ramos tras haber asistido juntos al espectáculo flamenco de Fernando Soto en El corral de la morería.

Todo indica que la pareja ha compartido esta Navidad. No hay más que leer el mensaje que publicó Lorena el día antes de Nochebuena. “Cómo cambia la vida de un año para otro!! Este año sí puedo decir: Felices fiestas”, comenzaba, “tengo todo lo que quiero y por fin me deshice de lo que sabía que nunca me iba a hacer feliz”.

Y después de agradecer a familia y amigos todo su apoyo y cariño llegó el momento de dirigirse a su supuesta nueva pareja: “Gracias a TI por aparecer en mi vida y hacerla todavía más bonita. Disfrutad de cada segundo. Menos móvil y más abrazos. Menos mensajes y más llamadas. Si bebes no conduzcas. Y nunca te vayas a dormir sin decir TE QUIERO, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Feliz vida”.

El caso que ni ella, ni el hermano y representante del futbolista Sergio Ramos han confirmado nada sobre su supuesta relación pero estas pistas que la cantante ha ido dejando en su Instagram vienen a aumentar los rumores.

René Ramos ha estado casado en dos ocasiones, la primera, con la madre de su hija Daniella que tiene ya once años y de la que suele compartir fotos en redes. Luego estuvo casado con la Miss España, Vania Millán, de la que se separó en 2016.

Por su parte, Lorena, parece que está muy metida en el ambiente futbolístico ya que la pasada primavera rompió su relación de más de año y medio con el jugador del Betis, Antonio Barragán con el que estuvo conviviendo en Sevilla.

Pero además de ese ambiente deportivo, ambos comparten también un gran amor por la música. Ella, como profesión y él como gran consumidor y amigo de muchos artistas. Tanto René como Sergio son grandes aficionados de la música y lo han demostrado en más de una ocasión.

Veremos si son una de las parejas sorpresas de este 2019.