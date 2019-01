Lana del Rey se desnuda en su nuevo tema, una oscura y esperanzadora balada a pesar de todo

Lana del Rey ha lanzado el tercer adelanto del que será su próximo disco, Norman Fucking Rockwell. El tema en cuestión, cuyo interminable título es hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it, es una nueva oda a la esperanzadora oscuridad a la que Lana ya nos tiene más que acostumbrados.

Tras dos más que notables singles, Mariners Apartment Complex y Venice Bitch, esta tercera canción confirma lo que veíamos imaginando: su nuevo trabajo se acerca al estilo de Ultraviolence y parece que será el más personal de todos (sí, aún más que los anteriores).

De hecho, en esta balada pausada y llena de referencias personales, Lana se desnuda y cuenta partes de su pasado sobre una base instrumental sin artificios. Es un piano el que acompaña a su voz, distanciándose así de los tintes electrónicos de temas pasados.

La producción de Jack Antonoff, que ha trabajado con artistas de la talla de Taylor Swift, se reduce a un trabajo mucho más tradicional y con arreglos más clásicos que en otras ocasiones. Eso sí, la esencia "made in Lana del Rey" está más que presente, como siempre.

En hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it, Lana del Rey muestra su parte más vulnerable, desnuda su alma y parece incluso que se compara con la escritora feminista Sylvia Plath, referencia del malditismo literario, una artista con una vida tortuosa y un trastorno bipolar que acabó en un prematuro suicidio, momento en el que fue reconocida.

Además, Lana evoca al costumbrismo americano, al fotógrafo Slim Aarons, muy en la línea del título de su próximo álbum: Norman Fucking Rockwell fue un célebre pintor y fotógrafo que retrataba el costumbrismo americano desde el humor y la ironía.

Por otro lado, entre tanta oscuridad, Lana se empodera y arroja luz sobre ella misma. Habla de su paso por una secta durante su adolescencia, de su pasado como alcohólica, de su tendencia a la depresión o de lo necesario que es para ella ir de gira para "mover el culo". A pesar de todo, siempre tiene esa esperanza que hace que sonría.

Sí, en la portada del single aparece sonriendo. Al final, eso es lo que nos queda: "la alegría de vivir".