Lauren Jauregui hace enloquecer a sus fans con la portada de su segundo single

Lauren Jauregui está de vuelta. El próximo viernes 11 de enero, la exintegrante de Fifth Harmony lanza More Than That, su segundo single en solitario.

El tema en cuestión no es nuevo para los seguidores de la cantante estadounidense. Durante los últimos meses, Lauren ha presentado en directo esta canción en varios eventos. Eso sí, no podrás escuchar la versión definitiva de More Than That hasta este viernes.

Pero no te preocupes porque para cebar el lanzamiemto de la canción, la artista ha compartido en redes sociales la portada oficial asociada al tema, una portada muy molona que ha hecho enloquecer a los incondicionales fans de la cantante.

En la imagen aparece Lauren Jauregui tumbada sobre un fondo floral, tapada con transparencias y presumiendo de una larga melena pelirroja.

La carrera de Lauren Jauregui como solista

Desde que desintegraron el grupo definitivamente, las chicas de Fifth Harmony han sabido muy bien cómo hacerse un hueco en la industria musical por separado. En el caso de Lauren, la intérprete se ha aliado con grandes figuras para trabajar en varias colaboraciones antes de ponerse a trabajar en su debut como solista, como la canción que tiene con Steve Aoki, All Night, o Strangers, el fantástico dueto que grabó con Halsey.

Con Expectations por fin conocimos el primer single oficial de Lauren y carta de presentación del que será su álbum debut, un medio tiempo RnB en el que los acordes de la guitarra marcan el compás de esta sensual pieza.

More Than That será el segundo adelanto de ese esperado disco que esperamos vea la luz en 2019. ¡A cruzar los dedos!