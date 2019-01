Shawn Mendes, Ed Sheeran o Post Malone serán algunxs de lxs artistas que rendirán homenaje a Elvis Presley

El próximo 17 de febrero tendrá lugar un evento muy especial: grandes artistas se reunirán sobre un mismo escenario para conmemorar al Rey del Rock n' Roll Elvis Presley, que este 2019 cumpliría los 84 años de edad.

La gala, organizada por el canal de televisión americano NBC, contará con las actuaciones de Shawn Mendes, Jennifer López, Post Malone, John Legend, Alessia Cara, Ed Sheeran, Adam Lambert, Keith Urban o Carrie Underwood, que junto a otras muchas figuras destacadas de la industria interpretarán los grandes éxitos del aclamado músico de los 60'.

La ceremonia llevará por nombre Elvis All-Star Tribute y Blake Shelton, reconocido cantante del género country, será el encargado de ejercer de anfitrión. En principio, la velada será retransmitida por la NBC, aunque se espera que un acontecimiento de tal magnitud pueda ser visto también a través de Internet.

Por si el evento fuese poco, Sony lanzará The Best of the 68 Comeback Special, un álbum que incluirá las actuaciones originales de Elvis en el especial televisivo emitido por la NBC en el año 1968, donde el artista volvía a cantar y tocar en directo después de siete años en los que había abandonado los escenarios para dedicarse al cine.

Además, dentro del nuevo material se incluirán las versiones de algunas de sus canciones más icónicas interpretadas por Carrie Underwood, Shawn Mendes, Post Malone, Darius Rucker y Blake Shelton, así como otro tipo de documentos de archivo y entrevistas exclusivas.

Cartel del evento 'Elvis All-Star Tribute' / Foto promocional

Shawn será encargado de la reinterpretación vocal de Houng Dog; Ed Sheeran cantará el famoso Can't Help Falling In Love; la diva Jennifer López hará la versión femenina de Heartbreaker Hotel y Post Malone, junto a otrxs artistas, se marcará un medley que incluirá temazos como That's All Right, Don't Be Cruel o Blue Suede Shoes.