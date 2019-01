Mario Vaquerizo: “Rosalía es una super star y tiene el concepto norteamericano de lo que es una artista”

Mario Vaquerizo y Alaska han empezado el año repasando la actualidad más extravagante del momento en YU junto a Dani Mateo e Iggy Rubin. Y claro, si nos movemos en esos terrenos, no pueden faltar Aramís Fuster cuestionando la teoría de la relatividad de Einstein o la supuesta demanda que va a interponer Brad Pitt a Makoke si no deja de hablar de él.

Este último tema dio para desvelar una exclusiva y es que la pareja aseguró que “el marido de una amiga nuestra, que ahora está protagonizando una serie para la televisión norteamericana con Kevin Costner, que hace de indio porque desciende de Toro Sentado, tuvo una aventura con Angelina Jolie en el rodaje de Sr y Sra Smith, antes de que estuviera con Brad Pitt”.

Y no faltó Rosalía que ha anunciado que forma parte del Festival de Coachella. Además es la primera española nominada a los BBC Sound. “Lanzo la copa para brindar por el triunfo de Rosalía porque me parece que es auténtica, es una super star y tiene el concepto norteamericano de lo que es una artista pero encima guapa y con las raíces flamencas que nos gustan tanto”, aseguró Mario.

Y claro, Dani Mateo no pudo dejar de comentar que cree que la cantante catalana está últimamente hasta en la sopa, “eso es injusto”, le rebatió Alaska.

Y Mario aseguró que a él le gustaría estar hasta en la sopa aunque reconoció que su popularidad, en estos momentos, no está mermada. “Me gusta que me vean”, confirmó, “cuando veo que mi popularidad está mermada me paseo por la Gran Vía para hacerme fotos con la gente pero el otro día me di cuenta, que estaba con la contractura, que Anne Igartiburu me dedicó un reportaje en Corazón Corazón, con lo cual dije, soy la persona más famosa de este país”.

Pero Rosalía le lleva la delantera, es la quinta artista con más proyección internacional. Alaska y Mario intentaron averiguar quiénes podrían ser los cuatro que están por encima de ella pero no hubo manera. “A la gente joven los veo a todos iguales, son como muñecos”, aseguró Mario para justificar que no se le ocurría uno nuevo que pudiera igualarse a Rosalía.

