12 de 14 “Estoy del lado de estas mujeres al 1000%, las creo, sé que están sufriendo y que les duele, y siento la fuerte convicción de que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio. Lo que escucho en las acusaciones contra R Kelly es absolutamente horrible e indefendible. Como víctima de una violación que soy, hice tanto la canción como el vídeo en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo desafiante y provocativo porque estaba enfadada y aún no había procesado el trauma que había padecido en mi propia vida. La canción se llama “Haz lo que quieras (con mi cuerpo)”, creo que está claro lo explícitamente errado que estaba mi entendimiento en ese momento. Si pudiera volver y tener una charla con mi yo más joven le diría que se sometiera a la terapia que he hecho desde entonces, para poder entender el confuso estado post-traumático en el que me encontraba, o –si la terapia no fuera una posibilidad para mí o cualquiera en mi situación– buscar ayuda y hablar abierta y honestamente sobre lo que habíamos sufrido. No puedo volver atrás, pero puedo ir hacia adelante y apoyar a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas, que son víctimas de violaciones. He demostrado mi postura sobre este y otros asuntos muchas veces en mi carrera. Comparto esto no para excusarme, sino para explicarme. Hasta que no te ocurre a ti, no sabes cómo te sientes. Pero sé cómo me siento ahora. Estoy intentando eliminar esta canción de iTunes y otras plataformas de streaming y nunca más trabajaré con él. Lo siento, tanto por mi paupérrimo juicio cuando fui joven, como por no hablar de ello antes. Os quiero”.