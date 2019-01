Blas Cantó, David Guetta y Malú, aspirantes a la lista

Dejamos atrás definitivamente las fiestas, y la lista de LOS40 enfila la cuesta de enero no con rebajas sino poniendo toda la carne en el asador. Tres son las canciones que pueden entrar este sábado en el chart; dos de ellas lo intentaron la semana pasada y no lo lograron… Veremos si lo consiguen ahora.

Empezaremos hablando de Blas Cantó, quien ha demostrado que hay vida después de Auryn. Sus fans de toda la vida, y los nuevos (que los hay, y muchísimos), celebran cada triunfo que cosecha, como cuando alcanzó el número 1 de LOS40 con Él no soy yo. A día de hoy ese tema sigue en la lista, y es, de hecho, el récord de permanencia (con 41 semanas). Podría, por tanto, protagonizar un doblete.

Qué mejor forma de empezar 2019, después de los grandes logros de 2018, año en que fue número 1 de ventas con su primer disco en solitario, Complicado. Para hacer que No volveré (a seguir tus pasos) ingrese en la lista debes apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40BlasCantó.

También atraviesa uno de sus mejores momentos Malú, que opta a entrar en lista con Desprevenida. Está incluido en su último álbum, Oxígeno, también número uno de ventas y su disco más personal hasta la fecha.

Malú está preparando una serie de conciertos en marzo en México, Chile y Argentina, antes de reaunidar su gira por España en Canarias, ese mismo mes. Sería bonito que lo hiciera con un tema en la lista de LOS40, ¿no? Pues sigue apoyándola con el HT #MiVoto40Malú.

Cerrando la terna de candidatos encontramos lo nuevo de David Guetta, esta vez acompañado de Bebe Rexha y J Balvin en Say my name. Una nueva muestra de esa confluencia de estilos que está tan de moda: electrónica, pop y sonidos urbanos latinos.

Si consigue entrar, Rexha haría dobete (I’m a mess está esta semana en el #25), mientras que Guetta podría hacer triplete, ya que actualmente tiene dos temas en el chart: Flames, con Sia (#40, el farolillo rojo), y Don’t leave me alone, con Anne Marie (en el #21). Con Flames fue número 1. ¿Correrá la misma suerte este nuevo single? De momento, lo que tiene que hacer es entrar en lista, cosa que ocurrirá si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40DavidGuetta. ¡Suerte a todos!