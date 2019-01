Natalia Sánchez y Marc Clotet, padres antes de lo esperado

Sin duda, ya no es la pequeña Teté de Los Serrano. Natalia Sánchez ya sabe lo que es ser madre. Lo es desde el pasado 8 de enero cuando dio a luz a su primera hija: Lia.

La pequeña llegó al mundo un mes antes de lo esperado pero eso no ha restado un ápice de felicidad a sus padres que no han podido evitar compartir la primera foto de su retoño. “Y llegó el día…08/01/2019. Desde hace 36h he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida”, escribía la actriz en sus redes.

“Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aunque nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas), todo ha ido de maravilla”, aseguraba sobre la llegada, por parto natural, de la pequeña.

“Ha sido un parto natural increíble y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien, podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. Gracias al equipo del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona”, añadía, agradeciendo toda la atención recibido en estos dos días.

Fue en 2014 cuando ella y Marc Clotet comenzaron su relación y ahora, cinco años después, sigue creciendo con la nueva llegada a su familia. “Para ti, Marc Clotet, no tengo palabras… simplemente, gracias por existir”, compartía una enamorada Natalia. “Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco de amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas”, terminaba.

Es el mejor momento personal de la pareja que comienza una nueva etapa en su relación. “El mayor regalo que la vida podía darnos ha querido conocernos antes de tiempo”, explicaba también el padre. “Bienvenida al mundo pequeña Lia”, le dedicaba a su hija, “te quiero infinito”, agregaba para su chica.

No han tardado en llegar las felicitaciones. Cristina Pedroche, Sofía Ellar, Jesús Olmedo, Ángela Cremonte, Sergio Mur, Cristina Castaño, Cayetana Guillén Cuervo, Nadia de Santiago, Adriana Abenia, DJ Nano, Pablo Rivero, Mar Saura, Chenoa o Marta Torné ya le han dado la enhorabuena.

"Cariño, cuánto bonito te espera y cuánto bonito te mereces!!! Cuidaos mucho", escribía María Castro. "Felicidades, una niña llena de luz viene al mundo", compartía Elena Furiase. "Muchas felicidades pareja. Y a ti Natalia mi admiración. Traer un niño al mundo es un ejercicio de valientes. Disfrutad de esta maravillosa nueva vida. Con ganas de conocer a Lia", dedicaba Dafne Fernández.

Menudo regalazo de Reyes. Y como suele decirse, la pequeña llega con un pan debajo del brazo porque Natalia confirmó hace unos días que iba a sumarse a la segunda temporada de Por amar sin ley, una telenovela mexicana en la que también trabaja Clotet.