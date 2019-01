¿Por qué Lindsay Lohan debería volver a la música? (y no, no es broma)

Lindsay Lohan is back…otra vez. Sí, la pelirroja más famosa de Disney tiene un nuevo proyecto televisivo en MTV a través del cual mostrará, a modo de docurreality, cómo se desenvuelve en su faceta de empresaria y dueña de un club en Grecia. Pero, siendo honestos…¿es esa la Lindsay que queremos ver realmente?

Desde luego, nos encanta que la actriz y cantante haya encarrilado su vida y haya sentado la cabeza personal y profesionalmente. Sin embargo, en el caso de Lohan ocurre como sus homólogas chicas Disney que atravesaron su mismo proceso profesional y mediático: primero pasó de encantadora niña Disney a estrella del pop internacional, luego una adolescente rebelde y protagonista de innumerables polémicas y, tras una necesaria etapa de ‘reconversión’, una adulta más o menos seria y tranquila con muchos fantasmas a sus espaldas.

Es de admirar el cambio que ha dado Lindsay a su vida y cómo continúa, a día de hoy, luchando por mantenerse en una industria del entretenimiento que tantas alegrías profesionales le dio de adolescente. No obstante, la sobreexposición mediática que vivió en su etapa de mayor éxito profesional y en su posterior caída a 'los infiernos' hacen que sea difícil 'desligarse' de esa imagen y volver a conquistar a una audiencia que quedó marcada por aquella época.

Portada de 'Speak', el álbum debut de Lindsay Lohan /

Por eso, analizando su carrera profesional y teniendo en cuenta cómo ha cambiado la industria en todos estos años, en LOS40 lo tenemos claro: el futuro de Lindsay Lohan tiene que pasar por la música. No, no estamos diciendo que abandone su carrera de actriz (si a ella le gusta, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario?) ni que deje de lado su faceta como empresaria. Pero, evidentemente, el mundo también necesita una estrella del pop como las de antes, y, de paso, Lindsay tiene una excusa para volver a sacar su lado más canalla y 'mamarracho'. Por eso mismo, ¿qué mejor manera de hacerlo que a través de un videoclip alocado, una puesta en escena potente y un tema pop pegadizo y con aires de los 2000?

En una época en la que nos pierde la nostalgia y todo lo que nos recuerde a nuestra adolescencia, es el momento de que Lindsay vuelva a conquistar a aquel público que la admiró a comienzos del siglo XXI gracias a películas como Chicas malas y a discos como Speak. No olvidemos que, con este álbum, la cantante logró vender casi 2 millones de copias en todo el mundo, gracias a temazos como Rumors o First, por lo que Lohan no empezaría de cero en su camino hacia el éxito musical.

Videoclip oficial de 'Confessions Of A Broken Heart'

2019 será el año del enésimo regreso de las Spice Girls, de una nueva gira mundial de los Backstreet Boys y, de no haber sido por un delicado asunto familiar, también habríamos asistido a un nuevo lanzamiento musical de Britney Spears. Todos ellos, al igual que Lindsay, despuntaron en una misma época y vuelven de nuevo para reencontrarse con el público que les convirtió en las leyendas que son hoy en día ¿Acaso no hay hueco para Lindsay Lohan en toda esta moda de los 'comebacks' musicales? Nosotros, desde luego, creemos que sí.