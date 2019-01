Dua Lipa, Calvin Harris y Tove Lo trabajan en una nueva colaboración

Gracias a las redes sociales podemos anticiparnos a los acontecimientos y encontrarnos sorpresas tan emocionantes como esta: Dua Lipa, Calvin Harris y Tove Lo juntxs en el mismo estudio. ¿Significa esto que pronto tendremos una nueva colaboración?

El origen de nuestras sospechas nace en un vídeo en Twitter que inmortaliza una historia de Instagram en la que puede verse a estxs tres artistas reunidos en el espacio de trabajo. A pesar de la corta duración de la grabación, la mención a sus perfiles demuestra que se traen algo entre manos.

Dua Lipa, Calvin Harris and Tove Lo via dayyonalexander! pic.twitter.com/inPTmyf3Gb — Dua Lipa News 2 (@dIipanews) 9 de enero de 2019

A pesar de que ni ellas ni él han dicho nada al respecto, sus fans no podían evitar expresar su ilusión por este posible trabajo musical conjunto. Aunque todavía no podemos saber cómo se materializará, podemos hacernos una idea de qué papel tendrá cada unx.

Y es que si a Dua Lipa la conocemos por su inconfundible voz y estilo, y a Calvin Harris por sus dotes como dj y productor, Tove Lo no solo destaca por su papel como artista, sino que además ha demostrado su talento como letrista componiendo canciones tan conocidas como Love Me Like You Do, interpretada por Ellie Goulding.

Si la intérprete de New Rules y el dj británico ya cuentan con su éxito conjunto One Kiss, la introducción en la ecuación de la cantante y compositora sueca promete un resultado cuando menos interesante.

Además, esta tampoco es la primera vez que podemos ver a las dos artistas femeninas pasando el tiempo juntas. En una foto colgada por Dua Lipa en su perfil de Instagram podíamos comprobar que hay química entre ellas. Y no solo en términos de amistad, gracias al texto que acompañaba a la foto, sabemos que ambas también disfrutan trabajando juntas.

Como la propia británica contaba: "He pasado dos días en el estudio escribiendo con este increíblemente gracioso y extremamente talentoso ser humano: Tove Lo". Ante estas palabras de cariño y admiración, la sueca respondía con el mensaje: "Maravillosos días en el estudio con la súper estrella Dua Lipa. Cariño tienes mucho jodido talento, me encanta escribir contigo".

Ambas fotografías corresponden al pasado mes de noviembre, por lo que podrían estar relacionada con el reciente vídeo.