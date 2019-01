Taylor Swift y Selena Gomez siguen compartiendo noches de chicas

Taylor Swift y Selena Gomez son BFF (Best Friend Forever) y lo han demostrado con el paso del tiempo. Sí es verdad que han pasado largas temporadas en las que no las hemos visto juntas pero siempre acaba habiendo reencuentros.

No las habíamos visto compartir buenos momentos desde el pasado mayo cuando Selena subió al escenario para cantar con su amiga en uno de los conciertos de su Reputation Tour.

“Tengo que darle las gracias a mi mejor amiga desde hace 12 años, casi 13. La razón por la que ella ha sido una de mis mejores amigas es porque esta persona nunca ha juzgado una sola decisión de las que he tomado”, decía en aquel momento, “siempre me ha encontrado donde he estado. Me ha animado cuando no he tenido nada por lo que animarme y no sé si sería tan fuerte de no ser por ella y su familia que han cambiado mi vida”.

Hace unos días volvimos a verlas juntas en California pero no habían dejado constancia pública de su encuentro, algo que, sin embargo, sí ha pasado en las últimas horas. Taylor Swift que parece haber alejado su vida privada de las redes sociales ha sido generosa y ha compartido una foto suya con Selena junto a la frase: “20wineteen” (un juego de palabras entre vino y veinteañeras).

Ver esta publicación en Instagram 20wineteen Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 10 Ene, 2019 a las 3:04 PST

Desde que Selena abandonó la última clínica en la que ha estado ingresada recuperándose, no ha hecho más que rodearse de amigos y llevar una vida lo más sana posible. Y, si hablamos de amigos, por supuesto, no puede faltar Taylor.

Por cierto que hay algo que las diferencia en esta foto y es el tipo de bebida que parecen estar tomando. Mientras que Taylor ha optado por un vino blanco, parece que Selena lleva una taza que nos hace pensar más en un té o un café, aunque nunca se sabe.

La tercera en discordia en la foto es Cazzie David, no muy conocida en nuestro país pero toda una celebridad en Estados Unidos. Es una comediante que, además, era novia de Pete Davidson antes de que comenzara a salir con Ariana Grande.

Y sí, es la primera vez que la vemos como parte del squad de Taylor y Selena. ¿Será una nueva adquisición del grupo de amigas?

No fueron las únicas que se apuntaron a la fiesta, ya que en otra foto que publicó Cazzie también podemos ver a una de las hermanas de Haim y otra habitual de este círculo a la que se refiere como fan. ¡Brindemos porque esta amistad perdure y porque veamos a Selena de nuevo en activo!