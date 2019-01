Josh Hutcherson cuenta cómo acabó en un club fetichista junto a Liam Hemsworth y Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson se convirtieron en los actores jóvenes de moda de Hollywood gracias a la saga de Los Juegos del Hambre. Las películas, basadas en los libros de Suzanne Collins, se convirtieron en todo un fenómeno de masas y sus protagonistas en ídolos adolescentes.

Ahora, cuatro años después del estreno de la última película, Josh Hutcherson (quien daba vida a Peeta en las cintas) ha revelado una divertida anécdota que vivió junto a Lawrence y Hemsworth en Berlín, cuando se encontraban en plena gira promocional de una de las películas, donde terminaron desnudos.

Los tres jóvenes decidieron salir al KitKatClub, un famoso local de la capital alemana, inaugurado en 1994. Pero aquella noche, al parecer, no había una sesión normal, tal y como ha contado el actor de 26 años en una entrevista para The Late Show with Stephen Colbert.

“Fuimos Jenn, Liam, el personal de seguridad y mi novia de aquel momento. Quisimos entrar al club, vimos al portero alemán y le dijimos ‘¡hola! Queremos entrar, por favor’, a lo que él respondió ‘No, no pueden entrar”, comienza relatando entre risas Josh. El actor continúa la historia asegurando que estuvieron insistiendo un rato hasta que el portero les dio una razón: “No van a entrar porque es noche de fetiches”.

Los tres protagonistas de Los Juegos del Hambre quisieron entrar, aunque para ello, tenían que cumplir con un único requisito: quitarse toda la ropa.

“Entramos, fuimos al guardarropas para dejar los abrigos, y en realidad era para dejar toda la ropa que llevabas puesta”, continúa relatando Josh. Por suerte para los actores, tal y como asegura Hutcherson, no existe ninguna prueba fotográfica de aquella noche.

“¿Tienes una idea de cómo es un club nocturno subterráneo en Berlín con toda la gente sin ropa? Fue una locura. Era muy extraño, fuera bromas, como si literalmente toda la gente mayor estuviese bailando, por todas partes, música rave con todo colgando”, describe Josh aquella noche.

¿Y cómo recuerda aquella salida nocturna en Berlín? “Fue algo divertido, aunque no nos quedamos mucho tiempo”, asegura el actor.