No es ni dulce ni tan psicópata: así es Ava Max, la nueva promesa del pop

Cuando parecía que el pop internacional estaba en peligro de extinción, con las grandes divas tanteando nuevos sonidos y los artistas emergentes apostando por un sonido más indie, irrumpe en la industria musical una joven estadounidense con ganas de poner patas arriba el género.

En su tierra, Milwaukee (Wisconsin) la llaman por su verdadero nombre: Amanda Ava Koci. Sin embargo, el mundo ya la conoce como Ava Max, una de las grandes promesas del pop.

Pasito a pasito

Aunque 2018 fue el año en el que se dio a conocer mundialmente, Ava Max debutó en el mundillo de la música en 2017, acompañando a Le Youth en el tema Clap Your Hands. La canción pasó bastante desapercibida, pero fue suficiente para poner a la artista en el foco mediático.

Después vino todo rodado...más o menos. Atlantic Records la fichó y puso toda la carne en el asador. Su primer single oficial fue My Way, un tema con mucho rollazo, pero que no logró atraer a las masas. Más tarde probó suerte con Slippin, un medio tiempo, en colaboración con Gashi, que sonaba a descarte de Bebe Rexha y no tuvo ni videoclip.

Su primer hit llegó con Sweet but Psycho, una auténtico pelotazo pop que no cuajó del todo en su lanzamiento, pero que poco a poco consiguió escalar posiciones y sonar a nivel global, obteniendo el nº1 en un porrón de países.

Videoclip de 'Sweet but Psycho', tercer single de Ava Max

De hecho, solo hace dos semanas que el tema entró en la lista de LOS40 y ya está en el puesto 34. ¿Encabezará el ranking próximamente?

Pero por si esto fuera poco, Sweet but Psycho acumula más de 230 millones de streamings en Spotify, mientras que el videoclip suma casi 70 millones de reproducciones en Youtube. Datos más que suficientes para certificar el éxito del tema y la proyección internacional de la artista.

Ya se codea con los grandes

Además, Ava Max, como todas las estrellas emergentes, tiene bien aprendida la lección y sabe que para ganar adeptos hay que codearse con figuras de renombre. Ella, que no se anda tonterías, ya ha colaborado con Jason Derulo en Make Up y con David Guetta en Let It Be Me, canción incluida en 7, el último álbum del Dj francés.

Videoclip de 'Make Up', con Jason Derulo y Ava Max

Tiene toda la pinta que 2019 será el año decisivo para Ava Max, con el lanzamiento de su primer trabajo discográfico y futuras colaboraciones que la terminarán de catapultar a lo más alto de los charts de todo el mundo. Al menos ese es uno de nuestros deseos de año nuevo…¡un 2019 con más divas pop!