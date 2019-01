The 1975 asombra al público con la escenografía de su show

The 1975 empezaba el año sobre ruedas y abriendo su gira por Reino Unido e Irlanda con un primer concierto que ha dejado al público boquiabierto. Y no solo por su interpretación en directo, sino también por la sorprendente escenografía que han ingeniado para el show.

El evento ha dado el pistoletazo de salida al tour con el que la banda llevará a diferentes rincones del mundo las canciones que componen su último disco: A Brief Inquiry Into Online Relationships. Además, en esta primera vez no han estado solos ante el peligro, pues han invitado a subirse con ellos al escenario a los grupos Pale Waves y No Rome.

Aunque lo cierto es que les ha bastado con la propia plataforma para ganarse a los asistentes y asistentas. La estructura que se alzaba delante del público demostraba que los chicos de The 1975 han hecho el diseño a conciencia, proponiéndolo visualmente como parte relevante del show.

Lejos de quedarse en el prototípico juego de luces, han levantado grandes pantallas detrás y a ambos lados del escenario, de manera que la banda aparecía enmarcada en una especie de cuadrado o caja que interactuaba directamente con la interpretación de las diferentes canciones.

Por ejemplo, mientras la banda tocaba Sicerity Is Scary lxs presentes podían ver cómo Matty Healy parecía estar caminando por un vecindario creado con imágenes proyectadas sobre los paneles luminosos. En otro momento del show, los músicos parecían estar encerrados en la pantalla de un Iphone.

En I Like America and America Likes Me, el recinto se inundaba de color y formas que se movían y mostraban imágenes cambiantes, textos y decorados abstractos que creaban un efecto impactante visto desde la pista.

A pesar de que A Brief Inquiry Into Online Relationships se estrenaba hace menos de dos meses, los chicos de The 1975 ya se encuentran trabajando en su próximo disco. Este llevará por nombre Notes On a Conditional Form y promete ser algo completamente distinto al anterior.

Desde que los de Manchester lograban consagrarse como banda a nivel internacional no han parado de reinventarse y buscar nuevas formas de sorprender a su público y a sí mismos. Y esta vez, sin duda, lo han conseguido.