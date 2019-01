1 de 9 A principios de los 2000’s, cuando Amanda Bynes era la adolescente de moda en Hollywood y Hilary Duff seguía cantando, apareció un nuevo ídolo adolescente con el que forrar las carpetas. Se trataba de Jesse Metcalfe. Puede que su nombre no te suene, pero si has visto el clásico del cine adolescente Todas Contra Él, seguro que te suena su cara. Se trata del protagonista de la cinta, John Tucker. Pero no fue lo único que hizo.