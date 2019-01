Mireya Bravo (OT) se arranca a bailar en su nuevo vídeo ‘Descontrolar’

Desde que salió de Operación Triunfo 2017, Mireya Bravo no ha parado de trabajar en la música. De hecho, fue la primera en sacar disco, Tu Reflejo, cuyo single Corazón Vendío ha logrado más de dos millones de visualizaciones solo en Youtube. Vamos, que no le ha ido nada mal.

La ex triunfita, que no pierde el tiempo, ha aprovechado este enero para lanzar nueva canción: Descontrolar. Pero no lo hace sola, para la ocasión se ha unido a dos artistas emergentes de su mismo sello, Pep’s Music: Borja Rubio y DJ José.

Con un sonido urbano y una base en el estribillo que que nos recuerda al Ya No Quiero Ná de Lola Indigo, Descontrolar es un tema que funciona. Un tema movido en el que Mireya demuestra que se siente como pez en el agua en el género urbano. Eso sí, a ver si la escuchamos cantar una buena copla.

Es verdad que la letra, en la que Mireya y Borja toman los roles de una pareja que tienen mucha química, no es nada que no hayamos escuchado antes. Tenemos que destacar el grito de guerra reguetonero de Borja al final: “El pequeño gigante, haciendo hits elegantes”. Nos proclamamos fans, desde este mismo momento, de esta frase.

El videoclip, que ha salido al mismo tiempo que el tema, apuesta por unas localizaciones muy urbanas que quedan genial con la coreografía que se marcan los bailarines durante el estribillo. La misma Mireya se arranca a bailarlo. Estaremos esperando a ver si se animan a lanzar un vídeo explicando los pasos.

No hay duda de que Mireya, a pesar de no contar con un sello tan grande como Universal como otros de sus ex compañeros, se está labrando un hueco en la industria. Y nosotros no podemos estar más contentos de seguir escuchándola.