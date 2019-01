Ana Guerra se tatúa la lección más importante

Lo de hacerse tatuajes es muy común en el mundo de la farandula. Algunos lo hacen simplemente para presumir de un aspecto más "cool", mientras que otros lo hacen para grabar en la piel los recuerdos más importantes de su frenética vida.

El nuevo tatuaje de Ana Guerra / Twiitter

La última en sumarse a la moda 'tatoo' ha sido la mismísima Ana Guerra, que ha mostrado en redes sociales la frase que se ha tatuado en el antebrazo.

"Querer es poder". Este es el mensaje que se ha inscrito a "fuego" la extriunfita, un poderoso lema que nos recuerda que no hay que rendirse ante los obstáculos y que hay que luchar por lo que realmente queremos. "Quiero que me acompañe siempre por si en algún momento se me olvida", ha dicho la cantante de Ni la hora en sus redes sociales.

Para que quede resultón, Ana Guerra se ha tatuado estas palabras con la tipografía típica de una máquina de escribir. Pero por si se quedaba discreto, la artista se ha dibujado la frase al revés. Esto ha causado cierta confusión entre los fans, aunque muchos le han dedicado un sinfin de piropos, asegurando que se van a aplicar este lección de ahora en adelante.

Como curiosidad tenemos que decir que Lola Índigo, una de sus amiguísimas de Operación triunfo 2017, lleva tatuada en la muñeca la frase "Creer es crear", también toda una declaración de intenciones, muy en la línea del de Ana Guerra.