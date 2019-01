Kate Hudson reivindica la lactancia materna con una foto viral

Hace tres meses Kate Hudson dio a luz a su pequeña Rani Rose. Su primera hija con su actual pareja, Danny Fijikawa. Y, como buena madre, está centrada en el cuidado de su bebé aunque haya decidido volver a su trabajo. Eso incluye momentos cada vez más habituales como el dar de mamar a su hija en el trabajo.

La actriz ha publicado una foto dando el pecho a su niña junto a la que ha escrito: “Cuando estás trabajando tu bebé tiene que comer”. Una reivindicación cada vez más habitual entre las famosas que no dudan en normalizar una situación que hace unos años no estaba bien vista.

“Estoy dándole el pecho constantemente y estoy tratando de encontrar el equilibrio entre esta situación y el trabajo, que es el desafío de todas las madres”, confesó en el programa Today Show. Explicó, con humor, que tiene una amiga que es “una máquina de producir leche”, pero que a ella le cuesta más.

Se trata del tercer hijo para Hudson que tiene a Bingham Hawn, de 7 años, fruto de su relación con el cantante de Muse, Matt Bellamy. Y su primogénito, Ryder Russell, de 15, que llegó cuando estaba casada con Chris Robinson.

Pese a que ya tiene familia numerosa, no tiene pensado parar. “Siempre he querido tener entre cuatro y seis hijos. Desde que era pequeña lo pensaba. Cuando vienes de una familia grande hay dos opciones, que no quieras tener hijos o lo contrario. Yo siempre pensé en tenerlos”.

“Quince años y una recién nacida es algo increíble de ver. Son de una generación completamente diferente. Mi hijo me dijo el otro día que cuando él tuviera 30 años, ella cumpliría 16. Así que será increíble que tenga un hijo de 30 y una hija en el instituto”, aseguraba sobre la diferencia de edad que hay entre sus vástagos.

No es la primera ni será la última

El gesto de Kate Hudson se ha visto recompensado con miles de mensajes de apoyo y aplauso. Cada vez son más las mujeres que optan por normalizar esta situación y un buen ejemplo es, también, nuestra compañera Cristina Boscá.

Hace unos días subió una foto sacándose leche en plena producción de Anda ya. “una escena que, desde hace unos meses, es de lo más habitual. Una imagen natural, bonita y divertida. Ha tenido un montón de comentarios preciosos. Y sin ninguna pretensión, parece que sirve para normalizar algo que, sinceramente, yo nunca había visto en mi entorno cercano. De hecho, los únicos comentarios algo negativos que me llegaron al publicarla, fueron de mi entorno más íntimo diciéndome: “Cris, no publiques esas fotos, son momentos muy privados”. Así que, es más importante de lo que creía seguir subiendo fotos de mi día a día, como mujer lactante y trabajadora. Para quién elija y pueda alimentar a su baby así, que lo pueda hacer sin que nadie lo vea raro, íntimo o reprochable”.