Lady Gaga, destrozada al tener que despedirse de su ‘ángel’

La vida nos demuestra cada dos por tres que no todo puede ser perfecto. Que le pregunten a Lady Gaga que está viviendo una montaña rusa de emociones que se mueven entre la alegría más profunda y la tristeza más desgarradora.

En las últimas horas ha recibido dos importantes noticias que la ponen en ambos extremos. Por un lado ha recibido dos nuevos premios por su trabajo en Ha nacido una estrella. En los Critics’ Choice Awards ha sido elegida, junto a Glenn Close, como la mejor actriz del año. Además, se ha llevado la estatuilla por la mejor canción, Shallow.

La vimos muy emocionada en su discurso de agradecimiento en el que no quiso olvidarse de Bradley Cooper ni de los que padecen algún tipo de adicción. Acabó entre bromas y lágrimas. Y no serían las últimas de la noche porque llegarían más y no precisamente de felicidad.

Lady Gaga emocionada en los Critics' Choice Awards. / Kevin Winter / Getty Images for The Critics' Choice Awards

“Me siento muy honrada y afortunada de haber ganado la mejor canción y la mejor actriz junto a Glenn Close esta noche. Mi corazón está explotando de orgullo”, compartía en redes, “pero me entristece decir que, justo después del espectáculo, supe que mi querido ángel, mi caballo, Arabella, se está muriendo”.

Siempre ha compartido el cariño que siente por sus caballos y más de una vez la hemos visto a lomos de alguno de ellos. Tras acabar la gala salió corriendo para poder despedirse de su yegua. “Su nombre significa ‘ceder a la oración’. Ella es y fue un hermoso caballo. Nuestras almas y espíritus eran uno. Cuando ella estaba sufriendo, yo también. Nunca olvidaré los momentos que compartimos. Largas caminatas juntas, galopando por los cañones. Alimentándola con sus galletas. Ella siempre será parte de mí”, añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 13 Ene, 2019 a las 11:11 PST

“Estoy muy triste Pero deseo que tu dolor termine, y que te abran las puertas del cielo. Te quiero. Chica, ¿dónde crees que irás?”, se preguntaba, como hacen muchos cuando tienen que despedirse de alguien a quien quieren.

Aunque a algunos pueda parecerles exagerada esta reacción porque piensen que no es más que un animal, los que tienen alguno cerca, saben de sobra lo que se sufre cuando falta. Así que, desde aquí, le mandamos ánimos a Lady Gaga para sobrellevar este duro golpe.