Shawn Mendes podría formar parte del próximo disco de Miley Cyrus

Parece que los rumores sobre una posible colaboración entre Miley Cyrus y Shawn Mendes cada vez están más cerca de confirmarse. Según informaciones surgidas en las redes sociales, el cantante podría estar incluido como colaborador en el próximo disco de la natural de Tennessee.

Y esta vez era ella misma la que dejaba una nueva pista sobre esta posibilidad. Una cuenta de fans de Cyrus publicaba en Instagram una imagen de uno y otra artista acompañada del siguiente texto: "Según algunos rumores, Shawn Mendes formará parte del nuevo álbum de Miley".

Este habría sido un dato más de no ser porque la propia cantante de Nothing Breaks Like a Heart reaccionaba dándole me gusta a la foto y comentando con un emoticono en forma de corazón. Esto no pasaba desapercibido para sus seguidores y seguidoras, que enseguida se lanzaban a destacar el acontecimiento.

A pesar de que no podemos tomar este hecho como una confirmación, lo que sí queda claro es que Miley tiene un claro interés por Shawn Mendes. Y en estos momentos, cuando la cantante ha confirmado que se encuentra trabajando en su próximo disco, esa muestra de que le sigue la pista al intérprete de In My Blood cobra especial relevancia.

En lo que a colaboraciones respecta, tanto uno como otra han acertado al elegir de qué artistas rodearse en su etapa musical actual. Ella desvelaba su alianza con Mark Ronson al estrenar su último single Nothing Breaks Like a Heart, que actualmente se ha convertido en un éxito a nivel internacional y, semana a semana, avanza puestos en la Lista 40.

Él, por su parte, ha trabajado con músicos de la talla de Camila Cabello, Zedd o The Vamps, y ha llamado la atención de muchxs otrxs.