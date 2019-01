Justin Bieber prepara un álbum de grandes éxitos para celebrar sus 10 años en el mundillo

Noticias frescas y musicales sobre Justin Bieber. Muchos rumoreaban que el cantante volvería en 2019 con nuevo disco aprovechando que se cumplen diez años de su debut en la industria musical. Pues bien, se ha confirmado que habrá un nuevo lanzamiento, pero ojo, porque no será su sexto álbum de estudio.

Lo que Bieber lanzará próximamente es un grandes éxitos que llevará por título The Best y que se publicará el próximo 27 de febrero, tan solo unos días antes de su 25 cumpleaños, tal y como ha confirmado Universal Music Japan a través de su cuenta de Instagram.

De momento, Justin Bieber no se ha pronunciado sobre esta noticia. Tampoco se sabe cuál será el repertorio de este álbum y si contará con algún que otro tema inédito, aunque eso es precisamente lo que suelen hacer todos los artistas para cebar sus 'greatest hits'.

Entendemos que The Best incluirá temas tan icónicos de Justin Bieber como Baby, Boyfriend, Sorry o What Do You Mean?. ¿Qué otras canciones debería contener este álbum? ¡Se aceptan opiniones!