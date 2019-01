Abraham Mateo: “Mi proyecto favorito para 2019 es mi colaboración con Ozuna y Chris Brown”

Tony Aguilar ha entrevistado a Abraham Mateo en el primer LOS40 Global Show de 2019 con motivo del reciente lanzamiento de A cámara lenta, su quinto álbum de estudio.

Esta ha sido la excusa que ha traído al cantante gaditano hasta los estudios de LOS40, donde ha hecho un balance de su 2018.

"Ha sido un gran año", ha asegurado el intérprete de Loco enamorado. "Ha sido un año de aprendizaje total en el que me he rodeado de un montón de artistas. El disco está lleno de colaboraciones y he absorbido lo mejor de cada una".

Según ha explicado, A cámara lenta es un disco que le ha llevado dos años acabarlo: "Este álbum es como un hijo para mí. Todo lo que se puede escuchar son producciones y composiciones mías que han salido de lo más profundo de mi corazón".

Y ha añadido: "La verdad es me da pena que haya canciones del disco que se han quedado de relleno…yo las hubiera sacado todas de single".

Se avecina un buen 2019

Pero si 2018 ha sido un buen año para Abraham Mateo, 2019 no pinta nada mal. Y es que la joven estrella ya está inmersa en el que será su nuevo trabajo discográfico, tal y como ha confirmado en el Global Show.

De momento podemos confirmar que el cantante está a punto de lanzar una colaboración con dos figuras importantísimas de la industria musical: Ozuna y Chris Brown. "Es uno de mis proyectos favoritos de 2019", ha dicho al respecto. "Chris Brown es uno de mis mayores ídolos de pequeño y Ozuna...tiene un flow increíble".

Si quieres ver la entrevista completa…¡dale al play!